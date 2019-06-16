Савичева раскрыла тайну смерти Фриске
На снимке обе девушки счастливо улыбаются. Юлия поделилась теплыми воспоминаниями об этом моменте. По ее словам, она всего однажды была в одной гримерке с Жанной Фриске, но этот момент она запомнит навсегда.
Кадр был сделан на сборном концерте в Театре Советской Армии. Савичева вспоминает, что Фриске держалась довольно скромно, но даже тогда от нее исходил удивительный шарм.
Юлия робко попросила Жанну о совместной фотографии, та с радостью согласилась. "Она сделала комплимент моему платью, а я, как зачарованная, восхищаясь красотой этой женщины, даже не знала, как выразить чувства в ответ", – поделилась Савичева.
Также она отмечает, что понимает выбор экс-солистки группы "Блестящие. Она шла на огромный риск ради ребенка. Надо быть поистине смелым и сильным человеком, чтобы зная о возможных последствиях, принять такое решение", – откровенно рассказывает Юля.
"Харизматичная, красивая, сильная и уникальная – такой я буду помнить Жанну всегда", – подытожила автор поста.
Отметим, никто не обсуждал, что спровоцировало у молодой женщины онкологию. Сейчас причину установить, тем более, невозможно. Но сейчас все чаще можно услышать предположение, что появление сына Платона – стало катализатором болезни.
Поклонники обсуждают новый снимок в микроблоге звезды
Ежегодный фестиваль "Дикая мята" три дня будет радовать участников
Коллеги осыпали ее комплиментами
Ведущая шокировала публику
Популярные темы форума
Женщины!Не помогайте мужчинам!
Муж узнал про любовника
Подруга оказалась лесбиянкой
Детей перестали нормально называть
Среди российских наркоманов пользуются чрезвычайной популярностью футболки "я/мы Иван Голунов"! Как утверждает реклама, в них можно употреблять и продавать наркотики без риска быть арестованным.
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Женюсь.
Иван Голунов
Где недорого отдохнуть летом?
Загадочные обьекты
Милые или дерзкие?
Вынудить мужа изменить
Срочно!
Засорились трубы.
его друзья не зовут меня на день рождения
Существует ли бумеранг?
Сделать ботокс
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Козерог и телец
Веснушки это красиво?
В России большой процент разводов
Не поздравляю больше близких с нг и <цензура>. А вы?
Видимся один раз в неделю
Сайт знакомств
Киркоров vs Майкл Джексон
Задержка на пять дней
Как избавиться от мышей?
Ехать одной на море?..
Первые признаки диабета
Работа в женском коллективе