"Я не хотела бы никогда с ним работать": Темникова вгрызлась в горло Фадееву

Певица сделала громкое заявление о продюсере. Елена Темникова дала понять, что знает о Максиме Фадееве очень нелестные вещи.

В Youtube-шоу Ирины Шихман "А поговорить?" экс-солистка группы "Serebro" опровергла слух о предложении развивать свое творчество с Максимом Фадеевым. По словам Елены Темниковой, она до сих пор с ужасом вспоминает период расторжения контракта с продюсером.

"Я не хотела бы никогда с ним работать, ни в каком качестве. Я знаю все. Знаю, что не смогла сказать Гагарина. Я все поняла, что она говорит", – сделала громкое заявление о Фадееву исполнительница. К слову, с того времени как Елена Темникова покинула коллектив, прошло уже пять лет.

Причем, ушла артистка из группы Максима Фадеева с громким скандалом. Одни говорили о спорах между солистками за лидерство, другие – о желании Елены Темниковой устроить личную жизнь. Сама звезда утверждала, что причиной ее ухода стали серьезные проблемы со здоровьем.

Судя по всему, Елене Темниковой и сейчас трудно забыть обиду на продюсера. Ведь певица довольно сильно вгрызлась ему в горло. Как писали "Дни.ру", певица в том же выпуске Youtube-шоу рассказала о том, что между солисткой группы "Serebro", ее бывшей подругой Ольгой Серябкиной и Максимом Фадеевым была любовная связь. При этом она отметила, что парочка старательно пыталась скрыть свой роман, от чего всем становилось неловко.