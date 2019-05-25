Ольгу Серябкину терроризирует маньяк
В личном Instagram артистка опубликовала клип на песню "Не плачу". Звезда призналась, что в основе музыкального ролика лежат ее личные переживания. Ольга Серябкина таким образом рассказала о своих страхах.
Оказывается, на протяжении всей жизни Ольга Серябкина страшилась высоты, кукол и замкнутого пространства. А с недавнего времени вокалистка опасается чересчур настойчивых фанатов.
По словам Серябкиной, ей пришлось нанять охрану из-за маньяка, который угрожал ей расправой. Долгое время звезда не чувствовала себя в безопасности.
Ольга Серябкина также отметила, что пыталась сделать клип максимально убедительным. Звезда рассказала, как работала над собой.
"Мне было важно сделать это видео именно таким. Именно сейчас. Оно максимально про меня… Про то, как я преодолеваю себя. Для съемок "Не плачу" пришлось установить контакт с каждым из страхов. Я реально была наедине с куклами, запертая в движущемся фургоне…. И когда я покидала фуру, то попадала к еще одному страху – набирала высоту на вертолете. Дубль за дублем…. Я реально испытывала дикий дискомфорт в эти моменты. Поэтому каждая моя эмоция в клипе максимально честная" – поделилась с подписчиками Ольга.
Создание ролика стало для Ольги Серябкиной настоящим испытанием. В тот момент, когда она пыталась преодолеть фобию, она получала ударную дозу адреналина. Избавляться от страхов было непросто.
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