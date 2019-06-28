Климова развелась с молодым мужем

Суд расторг брак Екатерины Климовой и Гелы Месхи. Однако у актеров еще есть время подать апелляцию.

Сегодня, 28 июня, в участке мирового судьи № 425 Хамовнического судебного района был удовлетворен иск о расторжении брака Екатерины Климовой и Гелы Месхи. Ни актриса, ни актер на заседание не явились. Интересно, что процесс оказался закрытым из-за присутствия журналистов.

Тем не менее репортеры узнали, что заседание длилось менее получаса, и официальный представитель Хамовнического районного суда Ираклий Сохадзе раскрыл подробности бракоразводного процесса. "Суд удовлетворил иск Климовой к Месхи, их брак расторгнут. Решение вступит в законную силу, как и положено, через месяц. То есть до 29 июля они еще формально муж и жена и имеют право подать апелляцию, если вдруг передумают разводиться", – цитирует Сохадзе Woman`s Day.

Интересно, что Екатерина Климова подала на развод не в районном суде, а в мировой участок, что означает: популярная актриса не делит с молодым мужем ни имущество, ни их общего ребенка – дочь Изабеллу. По всей видимости, актеры сумели договориться.

Напомним, слухи о расставании Екатерины Климовой и Гелы Месхи появились несколько дней назад. Артисты предпочитали не комментировать эту информацию. Зато прояснил вопрос их коллега Гоша Куценко. "Мы как раз сегодня с ней говорили об этом. Катя вообще не склонна делиться особо эмоциями. Я спросил: "Это правда?" Она сказала, что да", – заявил Куценко в эфире программы "Ты не поверишь".