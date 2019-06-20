Молодая актриса раскрыла правду о романе с мужем Екатерины Климовой
Девушка недоумевает, что вообще происходит вокруг ее персоны и откуда в людях столько злости. Она обвиняет всех причастных к этим сплетням в том, что они нагло закидывают людей камнями, не имея при этом достоверной информации.
Катрин уверяет, что с Месхи они лишь друзья. По ее словам, они случайно столкнулись на пару минут. До этого молодые люди не виделись несколько лет. "Поздоровались в дверях, называется, на минутку", – негодует актриса.
Она официально опровергла все данные СМИ. В конце Асси искренне попросила уважать друг друга.
Отметим, слухи о романе между Гелой и Катрин появились после Московского международного кинофестиваля весной нынешнего года. По рассказам очевидцев, актеры обнимались и любезничали. Более того, они даже не пытались укрыться от посторонних глаз.
Накануне 41-летняя Екатерина Климова подала на развод с 33-летним мужем. Причины разрыва она уточнять не стала. У супругов есть общая дочь. Как писали "Дни.ру", иск поступил 27 мая, а спустя две недели была проведена беседа. Заседание состоится примерно через месяц, точная дата еще не назначена.
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