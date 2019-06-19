На кого муж променял красавицу Климову
Гела Месхи появился на закрытии фестиваля "Кинотавр". И если на красной дорожке красавец-мужчина был один, то за кулисами смотра компанию ему составила знойная брюнетка.
Сопровождала пока еще мужа Екатерины Климовой 28-летняя актриса Катрин Асси. Его спутница известна зрителям только по одной роли – стюардессы Жанны Глушко в сериале "Улетный экипаж".
Гела и Катрин весело болтали и с удовольствием позировали фотографам. Актеру явно нравилось проводить время в обществе красавицы. Он пожирал девушку глазами, нежно обнимал за талию, то и дело брал за руку, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Напомним, что 41-летняя актриса Екатерина Климова подала на развод с 33-летним актером Гелой Месхи. В Хамовническом суде Москвы пояснили, что иск поступил 27 мая, а спустя две недели была проведена беседа. Дата заседания, на котором будет рассматриваться дело, пока не назначена.
Климова и Месхи прожили вместе пять лет. Они воспитывают общую дочь Изабеллу, которой исполнилось три года. Актеру удалось найти общий язык и с тремя детьми Екатерины Климовой от предыдущих браков.
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