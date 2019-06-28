Борисова откровенно о страшной причине смерти Началовой

Юлия Началова умерла несколько месяцев назад, но разговоры о певице не утихают. Не осталась в стороне и популярная ведущая Дана Борисова.

Юлия Началова умерла в марте. Причиной смерти стал обширный абсцесс. Певице было всего 38 лет. Все началось с обычной мозоли, которую артистка лечила самостоятельно. Из-за сахарного диабета этот, казалось бы, пустяк привел Началову в реанимацию, а потом и на тот свет. Постфактум стало известно, что у нее был целый букет заболеваний, осложнившихся перенесенной в юности анорексией.

Певицу похоронили на Троекуровском кладбище. В последний путь артистку провожали не только близкие и поклонники, но и коллеги. В один голос они утверждали, что талант Началовой был недооценен, и приносили соболезнования убитым горем родителям певицы и ее единственной дочери Вере.

Прошло несколько месяцев, однако имя исполнительницы до сих пор на устах. То и дело в СМИ появляются новости о покойной артистке, о которой при жизни так часто не упоминали. В Сети упорно муссируются слухи, что Юлия Началова вслед за певицей Жанной Фриске и рэпером Децлом стала жертвой проклятия – все они участвовали в экстремальном шоу "Последний герой".

На необитаемом острове была и Дана Борисова. Журналисты обратились к ней за комментариями. "Когда произошла смерть Юли, я черной ходила. Очень переживала, в том числе за себя. Честно говоря, меня накрутили окружающие. Говорили, что она умерла из-за проклятия индейцев, которым не понравилось, что мы оккупировали остров. Честно, я очень боялась за свою жизнь. Переживала, что тоже стала жертвой этого проклятия", – призналась Борисова.

Сейчас телеведущая успокоилась. "Фиг его знает, было ли проклятие. С такими вещами, как вы понимаете, не шутят! Вообще, по подсчетам, мои шансы уйти из жизни были значительно выше, чем у Юли, Децла и Жанны", – призналась блондинка.

У Даны Борисовой были проблемы с запрещенными веществами. Лишь благодаря своевременной помощи друзей и силе воли телеведущая смогла выкарабкаться. "Я была между жизнью и смертью многократно из-за употребления запрещенных веществ. Вы же знаете, что у меня все было вперемешку и в большом количестве. Вот поэтому я себя накрутила и очень боялась", – цитирует Борисову "Собеседник".