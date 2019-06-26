Судебные приставы выбивают долги Началовой из ее дочери и родителей
Если верить размещенной на сайте информации, 19 марта 2019 года была начата процедура взыскания с Началовой-Алдониной Юлии Викторовны судебным участком №935 Дорогомиловского района Москвы налогов и сборов, включая пени, на сумму 47016,90 рубля. Кроме того, на ней висит исполнительский сбор в размере 3291,18 рубля.
Сумма вроде бы не очень большая, но есть деталь – 19 марта Юлии Началовой уже не было в живых, и требовать с нее долги было бы странно. За комментарием "Дни.ру" обратились к юристу, занимающемуся имущественными делами.
"Согласно статье 1175 Гражданского кодекса России, наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно, – рассказал специалист. – Каждый из наследников отвечает по этим долгам в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Закон обязывает родственников принять на себя все финансовые обязательства умершего. Поэтому, чтобы избежать проблем в дальнейшем, семье Юли необходимо погасить задолженность".
"Правда, родители и дочь Началовой отвечать по долгам имуществом, которое было у них до получения наследства, не обязаны, то есть могут дождаться вступления в наследство в сентябре, спустя полгода после смерти Юли, и тогда погасить все. Поскольку дочь не является совершеннолетней и не работает, то долги предстоит отдавать родителям Началовой", – резюмировал юрист.
Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта из-за заражения крови. К такому печальному финалу привела простая мозоль на ноге – артистка слишком поздно обратилась за помощью к врачам, надеясь, что сама справится с этой неприятностью. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище.
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