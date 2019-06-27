Михаил Ефремов получает признания после смерти матери
"Выражаю соболезнования Михаилу Ефремову в связи со смертью его матери Аллы Покровской", – с горечью сказал эксперт Совета по развитию информационного общества. Он отмечает, что умершая была удивительной актрисой.
"Ее яркий образ в сериале Следствие ведут ЗнаТоКи, где она сыграла жену, а затем и вдову Баха, на всю жизнь остался в моей памяти", – поделился Манукян. По его мнению, народная артистка умела очень тонко передать черты своих героинь и всегда вживалась в их образы с полной отдачей.
Он отмечает, что всегда верил ее героиням. Они вызывали у него искреннюю симпатию.
"Светлая память Алле Покровской. Миша, в этот день я мысленно с тобой", – всеми силами Вадим пытался подбодрить Ефремова.
Напомним, сын усопшей рассказал, что мать не вставала с постели уже полгода. Актер также подтвердил, что в последнее время она находилась в реанимации. Как писали ранее "Дни.ру", врачи диагностировали у Покровской врачи много заболеваний.
Отметим, Прощание с Аллой Покровской состоится 27 июня. Народную артистку похоронят на Троекуровском кладбище.
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