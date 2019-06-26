"Не ради денег": названа неожиданная причина приезда Пугачевой в Белоруссию

На днях стало известно, что Алла Пугачева намерена дать концерт в Минске. Однако не ради денег Примадонна организовывает там выступление.

Сольный концерт Аллы Пугачевой состоится на 15-тысячной "Минск-Арене" 2 ноября. "Мы вели переговоры с директором Аллы Борисовны еще до юбилея певицы. Но тогда у Пугачевой не было желания гастролировать, она говорила: "Я устала от переездов, я не хочу, мне уже тяжело". Соглашалась лишь на частные выступления, на гонорар в размере 350 тысяч евро (более 25 миллионов рублей)", – рассказал промоутер Сергей Лавров.

Самое интересное, что билеты на грандиозное шоу Примадонны весьма доступны. "С учетом того, что цены на билеты на концерт в Минске относительно недорогие (1900 – 9500 рублей), думаю, она будет работать либо на кассу (то есть сама выступит организатором шоу, возьмет на себя расходы по аренде зала, перелету, размещению и заберет выручку), либо получит небольшой, по ее меркам, гонорар – 100 тысяч евро (более семи миллионов рублей). Выше гонорар при такой стоимости билета быть не может", – заключил эксперт.

Лавров назвал неожиданную причину приезда Пугачевой в Минск. "Я подозреваю, что в Минск Алла Борисовна едет не ради денег. Она просто решила развеяться. Все знают, что артистка любит казино, игровые автоматы, которые запрещены в России. Видимо, решила совместить приятное с полезным", – цитирует промоутера сайт "Комсомольская правда".

В интервью Алла Пугачева всегда утверждала, что играет только в автоматы, а карт и в руках не держала. "Я никогда не играла в рулетку, в покер, я даже в карты играть не умею! Мне нравились только игровые автоматы с мультяшными картинками. Я бы не сказала, что была сильно увлечена казино. Это совершенно не так. Конечно, есть такие люди, которые проигрывают квартиры, машины, всю свою жизнь, мешки денег туда относят. Я не из таких", – говорила Алла Пугачева.