Поклонники требуют раскрыть секрет молодости Аллы Пугачевой
Фото с праздника выложила в Instagram знаменитая певица Светлана Лобода. "Алла Борисовна, Максим, ваш дом – настоящий остров любви и счастья! Спасибо за душевность и потрясающий вечер. Нам с Евочкой вчера было очень хорошо", – от всей души поблагодарила артистка.
На снимке запечатлены хозяева дома, а также Александр Рева с супругой Анжеликой, Игорь Гуляев, сама Светлана и ее продюсер Нателла Крапивина. Со звездными родителями приехали их наследники, так что дом был наполнен звонким смехом малышей.
Фанаты стали расхваливать всех, кто запечатлен на снимке. По данным URA.ru, больше всех комплиментов получила Алла Борисовна. Поклонники все удивлялись, как ей удается сохранять молодость: "Аллочка на 40 лет выглядит", "Алла получилась красивее всех!"
"Алла молодеет. Как она это делает?!" – задался вопросом пользователь Сети.
В целом подписчики прониклись энергетикой счастья и радости, исходящей от снимка. "Такое фото позитивное", "Какие все веселые!", "Подняли настроение, спасибо!" – написали довольные фанаты.
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