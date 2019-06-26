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Поклонники требуют раскрыть секрет молодости Аллы Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
В доме Аллы Пугачевой и Максима Галкина состоялся праздник в кругу самых близких людей. К ним приехали звездные гости, которые сделали этот день незабываемым.
прочитано 289 раз

Фото с праздника выложила в Instagram знаменитая певица Светлана Лобода. "Алла Борисовна, Максим, ваш дом – настоящий остров любви и счастья! Спасибо за душевность и потрясающий вечер. Нам с Евочкой вчера было очень хорошо", – от всей души поблагодарила артистка.

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На снимке запечатлены хозяева дома, а также Александр Рева с супругой Анжеликой, Игорь Гуляев, сама Светлана и ее продюсер Нателла Крапивина. Со звездными родителями приехали их наследники, так что дом был наполнен звонким смехом малышей.

Фанаты стали расхваливать всех, кто запечатлен на снимке. По данным URA.ru, больше всех комплиментов получила Алла Борисовна. Поклонники все удивлялись, как ей удается сохранять молодость: "Аллочка на 40 лет выглядит", "Алла получилась красивее всех!"

"Алла молодеет. Как она это делает?!" – задался вопросом пользователь Сети.

В целом подписчики прониклись энергетикой счастья и радости, исходящей от снимка. "Такое фото позитивное", "Какие все веселые!", "Подняли настроение, спасибо!" – написали довольные фанаты.

Автор: Екатерина Плискина26 июня 2019, 14:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смелые наряды молодящейся Пугачевой

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Моя искренняя благодарность всем тем, кто показал мне прекрасный сайт O︂NTWI︂G︂G︂SY︂.C︂O︂M︂/H9NX2B Просто пройдя опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
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