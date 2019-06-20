"Феерические ужимки": Садальский указал на вранье Алибасова об отравлении

Актер Стас Садальский отреагировал на шоу Андрея Малахова. Телевизионщик сделал интервью с основателем группы "На-На" Бари Алибасовым, который на днях выписался из больницы.

Станислав Садальский посмотрел программу "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1", которая вышла накануне. Героем скандального ток-шоу стал Бари Алибасов.

Увиденное заставило актера поделиться эмоциями в Instagram. К слову, опубликованный им текст настолько невнятный, что подписчики мало что смогли разобрать, однако общий смысл уловили. Он сводится к тому, что Алибасов устроил очередное шоу, и его отравление – фикция.

"Весь русский Кипр катался от смеха глядя на феерические ужимки старого Продюссера, у Андрюши Малахова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). – В какую Две причины ? – В Монтре фффф швейцарсую Монтре с этой Ффедосеевой Шукшиной утром ночевала или как ее щука из Сирии – и с кротом? – ну и с кротом как обычно талибы Нанананайнанана 😂Без драматической школы трудно... 😂, щи на най да ОПА щина щина най 🤮🤮🤮 Как ужасна эстрадная тусня РФ", – написал Садальский.

Пользователи Сети долго гадали, что он имел в виду. Те, кто разобрался в сказанном, поддержали артиста, который попытался разоблачить Бари Алибасова.

"А ведь я реально переживала за него 😔 А теперь... Эх, куда катится этот мир?!", "Как не стыдно Алибасову, народ поверил, сочуствовал.Гадко и противно ,просто грязью облили, низко и противно...до чего катимся?", "Это надо так народ облапошить😊😊😊Ведь большинство людей поверили в Крота и чуть ли не начали собирать деньги Бари))Ну раз он себя уже хоронил,то ии тут с Кротом сыграл,да видимо плохо сыграл))Может действительно была белая горячка😊😊😊", – обругали Бари Алибасова интернет-пользователи.