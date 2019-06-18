Садальский крепко врезал Галкину в день рождения
Накануне Станислав Садальский встретился с подругой юмориста Милой Савицкой. Они отправились в ресторан, чтобы отведать средиземноморские блюда. По словам актера, на протяжении всей встречи женщина несколько раз попросила его поздравить Максима Галкина с днем рождения. Однако артисту так и не удалось найти подходящих слов.
"Сижу с подругой Галкина. Заколебала: "Поздравь Галкина, поздравь, люблю его". Ни одного хорошего слова у меня не находится, только сострадание моей любимой Алусе", – написал в личном микроблоге артист. В дополнение он разместил коллаж из двух фотографий. На первом снимке он запечатлен вместе с Милой Савицкой, а на втором – с Максимом Галкиным.
В комментариях некоторые пользователи признались, что тоже питают антипатию к мужу Примадонны. "Максима Галкина терпеть не могу. Не знаю даже причину. Честно. Никогда не нравились его кривляния", "Мы тоже не будем поздравлять. А почему она сама его не поздравит, раз так любит?", – согласились с артистом подписчики.
Нашлись и те, кто, наоборот, встал на защиту юмориста. "Вы или поздравьте человека или проигнорьте. К чему этот пост вообще?", "Уважаете Аллу Борисовну, уважайте ее выбор, чего уж", – написали комментаторы.
Один пользователь обратил внимание, что Станислав Садальский стал посвящать слишком много постов Максиму Галкину. Он высказал предположение, что актер на самом деле с уважением относится к юмористу. "По количеству упоминаний складывается впечатление, что он как раз вам очень нравится", – отметил наблюдательный пользователь.
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