Ксения Бородина раздавлена поступком сына Алибасова
Теледива опубликовала скриншот фотографии, где Алибасов-младший делает селфи со своим отцом. Бари накануне пришел в себя, еще плохо понимает, где он и что произошло. Он лежит с капельницами на больничной койке.
Бородина пришла в ужас от такой выходки сына. Она утверждает, что все время думает о том, чем руководствуются родственники, когда выставляют такие фото с близкими. Она искренне не понимает, что движет ими в этот момент. "Человек на больничной койке, еще находится в плохом состоянии, зачем это делать?!", – возмущается знаменитость.
Напомним, накануне популярный продюсер, наконец, вышел из медикаментозного сна. До этого он открывал глаза лишь на пару секунд и спрашивал, что с его котом. Сейчас же Балибасов окончательно пришел в сознание.
Он пока не помнит ни себя, ни произошедшего с ним. Но близкие счастливы, что он очнулся.
Видимо, сын хотел поделиться со всеми этим радостным событием, поэтому и выложил снимок. На нем они с отцом вместе улыбаются.
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