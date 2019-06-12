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Ксения Бородина раздавлена поступком сына Алибасова

Ксения Бородина выложила в Stories в своем Instagram пост. Ведущая поделилась своим мнением после случившегося.
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Теледива опубликовала скриншот фотографии, где Алибасов-младший делает селфи со своим отцом. Бари накануне пришел в себя, еще плохо понимает, где он и что произошло. Он лежит с капельницами на больничной койке.

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Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Бородина пришла в ужас от такой выходки сына. Она утверждает, что все время думает о том, чем руководствуются родственники, когда выставляют такие фото с близкими. Она искренне не понимает, что движет ими в этот момент. "Человек на больничной койке, еще находится в плохом состоянии, зачем это делать?!", – возмущается знаменитость.

Напомним, накануне популярный продюсер, наконец, вышел из медикаментозного сна. До этого он открывал глаза лишь на пару секунд и спрашивал, что с его котом. Сейчас же Балибасов окончательно пришел в сознание.

Он пока не помнит ни себя, ни произошедшего с ним. Но близкие счастливы, что он очнулся. 

Видимо, сын хотел поделиться со всеми этим радостным событием, поэтому и выложил снимок. На нем они с отцом вместе улыбаются. 

Автор: Екатерина Плискина12 июня 2019, 10:30
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