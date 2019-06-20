Муж Бородиной вогнал в ступор странным посланием
Бизнесмен опубликовал фото с телеведущей, сделанное на отдыхе в Турции. Однако красивый кадр Омаров сопроводил весьма странной подписью.
Курбан использовал слова из трека HammAli & Navai "Девочка-война": "Ты же девочка-палач, ну же, девочка, не плачь. Закружила нас волна, ну зачем, скажи, нам эта с тобой война?" Странное послание спровоцировало слухи, что в отношениях супругов возникла трещина.
Фолловеры принялись гадать, из-за чего могли поссориться Омаров и Бородина. Сообщение ввело их в ступор. "Опять поругались, что ли?", "Не нужно ссориться, давайте жить мирно", "Поругались?.. Что за пост?" – написали пользователи соцсети. Но муж Ксении Бородиной на вопросы поклонников не ответил.
Отметим, супруга телеведущей не раз критиковала скандальный блогер Лена Миро. По ее мнению, мужчина живет за счет Ксении Бородиной, а та и рада стараться для любимого. Такое поведение Омарова по отношению к Ксении Бородиной блогер считает недопустимым.
Как писали "Дни.ру", Ксению Бородину нередко критикуют за грубость по отношению к подписчикам в Instagram пользователи Сети. Телеведущая частенько отпускает в адрес хейтеров колкости, не давая себя в обиду.
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