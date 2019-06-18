Замусоленная Ольга Бузова вызвала отвращение
На видео теледива, изображая сексуальность, танцует возле здания и игриво смотрит в камеру. На ней черное платье миди с рукавами-воланами и остроносые туфли на шпильке.
Подписчики снова нашли, к чему придраться. Многие обратили внимание на то, что у Ольги якобы грязные волосы.
"Похоже, бухая, поэтому волосы забыла помыть", "М-да… Волосы мыть самой – не царское дело!", "Всегда она такая ухоженная, и такая картина – грязные волосы", "Пакли натуральные!", "Даже причесаться не может без стилистов!" – облили грязью критики Бузову.
"Оля, нет в тебе сексуальности. Не пыжься", – иронично отметил интернет-пользователь.
Как сообщает Пятый канал, кое-то встал на защиту Бузовой. "Что же некоторые такие злые? Как видите красивую и счастливую девушку – так сразу тысяча мерзких комментариев. Как вы живете в таком негативе?" – спросила подписчица.
Недавно светская львица призналась, что хотела изменить внешность после развода с Дмитрием Тарасовым. Однако, как писали "Дни.ру", здравый смысл все же взял верх.
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