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Шоу-бизнес

Выскочку Ольгу Бузову поставили на место

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба ТНТ
Иван Ургант во время вечернего шоу затронул тему, которая в последние дни у всех на устах. Он высмеял амбициозную Ольгу Бузову и унизил ее.
прочитано 1948 раз

На этот раз "Вечерний Ургант" начался с напоминания, что самым популярным человеком в стране стал петербуржец. "Вторая буква в фамилии этого человека "У", – начал Иван, подсказывая зрителям.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Публика зааплодировала, подумав, что речь идет о президенте России. Но ведущий быстро прервал их восторженные овации: "Конечно, это Ольга Бузова!" – выкрикнул Иван.

"Во-первых, вопрос о том, знает ли Ольга цифры, отпал сам собой – знает. Во-вторых, все-таки неплохая идея отключить интернет в России после этой новости. Ну и, наконец, что нам делать с этой уродливой новостью? То, что и завещал нам Петр I, – поместить в Кунсткамеру между двухголовым теленком и прической Дональда Трампа", – заключил ведущий. 

Напомним, накануне поющая ведущая заявила в Instagram, что стала популярнее президента России Владимира Путина. Как писали ранее "Дни.ру", Бузова обогнала российского лидера по количеству запросов в Google. 

Автор: Екатерина Плискина21 июня 2019, 13:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в камуфляже занялась любовью

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Странно, как сми могут раскручивать тупую, страшную девку!
Гость
Ответить
Зачем это <цензура> пихать сюда?
1

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