Выскочку Ольгу Бузову поставили на место
На этот раз "Вечерний Ургант" начался с напоминания, что самым популярным человеком в стране стал петербуржец. "Вторая буква в фамилии этого человека "У", – начал Иван, подсказывая зрителям.
Публика зааплодировала, подумав, что речь идет о президенте России. Но ведущий быстро прервал их восторженные овации: "Конечно, это Ольга Бузова!" – выкрикнул Иван.
"Во-первых, вопрос о том, знает ли Ольга цифры, отпал сам собой – знает. Во-вторых, все-таки неплохая идея отключить интернет в России после этой новости. Ну и, наконец, что нам делать с этой уродливой новостью? То, что и завещал нам Петр I, – поместить в Кунсткамеру между двухголовым теленком и прической Дональда Трампа", – заключил ведущий.
Напомним, накануне поющая ведущая заявила в Instagram, что стала популярнее президента России Владимира Путина. Как писали ранее "Дни.ру", Бузова обогнала российского лидера по количеству запросов в Google.
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