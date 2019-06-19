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"Вы просто потешаете людей": выскочке Бузовой заткнули рот за соперничество с Путиным

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Поющая ведущая заявила в Instagram, что стала популярнее президента России Владимира Путина. Эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян уверен, что Ольга Бузова слишком далеко зашла в своих амбициях.
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Эксперт в шутку предложил телеведущей попробовать себя в роли главы государства. "Ольга, выдвигайтесь в 2024 году в президенты и получите свои законные 1,5% по примеру Собчак. На этом можно будет сразу успокоиться по поводу собственной популярности", – высказался Манукян в беседе с "Дни.ру".

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

"Вы просто потешаете людей. Они ждут, какую очередную нелепость скажете. Вы для людей вроде комика, ну вот любят они смеяться над нелепым поведением тех, кто выбился "в люди", – заявил эксперт.

Он отметил, что Бузова на этом прилично зарабатывает. "Миллионами обзавелись, может, скоро миллиардершей станете. По крайней мере, я Вам этого всячески желаю. В общем, все в выигрыше", – подчеркнул Манукян. 

Эксперт согласился с тем, что Бузовой приятнее думать, что она популярнее Путина. "Но одно дело поиск в Google, а другое – реальная популярность в стране", – добавил он. Манукян привел в пример актера Владимира Зеленского, ставшего президентом Украины. "Люди думали, что у Зеленского мозгов побольше, а оказалось, что комик остался комиком. Так что смешите, Ольга, людей дальше, а про популярность и сравнение себя с действующими политиками просто забудьте", - заткнул он рот выскочке Бузовой.

Ранее Ольга Бузова рассказала подписчикам в Instagram, что обогнала российского лидера по количеству запросов в Google. "Ольга Бузова – 58%, а Владимир Путин – 42%", – привела она статистические данные. 

Автор: Валерия Нарская19 июня 2019, 12:46
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Манукян, занимаете такое место в Госдуме, возмущаетесь, маленькой статейкой Тогда запретите печатать такую дрянь,смешную Что то вы так написали,а понятно у вас другие отношения к действиям Бузовой Не надо врать и возмущаться ,а сделайте что то с этим чудовищем
Гость
Ответить
Задолбала она,на неё глупая молодёжь идёт.
Не дай бог выбрать кумиром нашим детям.
БЫЛИ ли бы Мозги не равнялась бы с таким ЧЕЛОВЕКОМ!!!!
Гость
Ответить
Про высказывания Манукяна промолчу У него свои дела с командой Бузовой А вот кричать про популярность глупо, пусть все прочитают комментарии к любой публикации Бузову можно поставить первой по ненависти к ней Потому что многие знают, через кого и КАК ,она шла к "популярности" и не факт, что эти цифры правда Есть спецы у Бузовой,которые "ловко" накручивают подписчиков и все остальное
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