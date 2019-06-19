"Вы просто потешаете людей": выскочке Бузовой заткнули рот за соперничество с Путиным
Эксперт в шутку предложил телеведущей попробовать себя в роли главы государства. "Ольга, выдвигайтесь в 2024 году в президенты и получите свои законные 1,5% по примеру Собчак. На этом можно будет сразу успокоиться по поводу собственной популярности", – высказался Манукян в беседе с "Дни.ру".
"Вы просто потешаете людей. Они ждут, какую очередную нелепость скажете. Вы для людей вроде комика, ну вот любят они смеяться над нелепым поведением тех, кто выбился "в люди", – заявил эксперт.
Он отметил, что Бузова на этом прилично зарабатывает. "Миллионами обзавелись, может, скоро миллиардершей станете. По крайней мере, я Вам этого всячески желаю. В общем, все в выигрыше", – подчеркнул Манукян.
Эксперт согласился с тем, что Бузовой приятнее думать, что она популярнее Путина. "Но одно дело поиск в Google, а другое – реальная популярность в стране", – добавил он. Манукян привел в пример актера Владимира Зеленского, ставшего президентом Украины. "Люди думали, что у Зеленского мозгов побольше, а оказалось, что комик остался комиком. Так что смешите, Ольга, людей дальше, а про популярность и сравнение себя с действующими политиками просто забудьте", - заткнул он рот выскочке Бузовой.
Ранее Ольга Бузова рассказала подписчикам в Instagram, что обогнала российского лидера по количеству запросов в Google. "Ольга Бузова – 58%, а Владимир Путин – 42%", – привела она статистические данные.
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