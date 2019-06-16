"Люблю свою маленькую грудь!": Бузова ловко осадила недоброжелателей
В личном микроблоге звезда рассказала поклонникам, что развод с футболистом стал для нее большим ударом. Певица стала комплексовать по поводу своей внешности и даже задумалась над тем, чтобы обратиться к пластическому хирургу – она собиралась увеличить грудь.
Однако в последний момент Ольга Бузова все же решила смириться с недостатком и позднее даже поменяла к нему отношение. "Хотела сдуру сделать грудь после развода. Слава Богу, одумалась! Я люблю свою маленькую грудь", – поделилась звезда со своими поклонниками в Instagram.
Напомним, что исполнительница нередко становится объектом критики подписчиков. Многие пользователи считают, что певица не обладает выдающимися внешними данными и творческими способностями. Сама Ольга Бузова равнодушно относится к замечаниям недоброжелателей и с удовольствием принимает комплименты от верных поклонников.
Недавно стало известно, что звезда рассматривает возможность представить Россию на песенном конкурсе "Евровидение" в 2020 году. Исполнительница даже предложила своему коллеге Филиппу Киркорову выступить в качестве дуэта. Как ответил на предложение певец, пока неизвестно.
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