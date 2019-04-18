Молодой муж о разводе с Екатериной Климовой
В 2015 году Гела Мехи и Екатерина Климова поженились. Спустя несколько месяцев популярная актриса подарила супругу дочь Беллу. То и дело в Сети появляются слухи о разводе пары. Дескать, Екатерина и Гела не сошлись из-за разницы в возрасте (она составляет девять лет), расстались из-за постоянных разлук, потому что оба актеры и так далее.
Однако всерьез общественность встрепенулась, когда на своей страничке в социальной сети Instagram актер опубликовал фото, которую подписал крайне неоднозначно. Тогда поклонники сделали вывод, что таким образом Гела Месхи намекнул на развод. Сейчас, в откровенном интервью, актер решил внести ясность.
Для начала Гела признался, что не любит публичность, поэтому и не выставляет свою жизнь напоказ. "Для меня это другая планета – реклама, сплетни, склоки, настоящий "Дом-3". Вот выложил я тот пост, и все сразу написали, что мы с женой разводимся. А я хотел донести вообще другую мысль – просто был рад, что у меня закончился рабочий проект", – объяснил Месхи.
Екатерина Климова для него "красота, понимание, ум". "Можно перечислять бесконечно. Вообще, творческая семья – это всегда очень интересно, можно обсуждать, спорить, советоваться, это и есть развитие. Единственная большая проблема – актерские графики, но мы стараемся находить лазейки", – рассказал актер.
Например, он специально прилетел к гастролирующей в Литве супруге, чтобы поздравить ее с днем рождения и вручить цветы и подарки. Причем Гела сделал из этого сюрприз. Месхи признался, что из-за частых отлучек просто не может быть строгим папой. "Приезжаешь домой, видишь эти глаза и выполняешь все желания. Недавно был в Минске, спросил, что привезти, и Бэлла попросила игрушечный магазин. Пришлось папе побегать!" – цитирует мужа Екатерины Климовой PeopleTalk.
Артистка пообещала поклонникам не есть по ночам
Телеведущая похвалилась достижениями наследницы
Артистка приняла непростое решение
Состоялось грандиозное шоу Примадонны
Популярные темы форума
Секс за деньги
Хочу найти мужчину
Как думаете: убила старуха Диану?
Хитрые нынче мужики пошли!!!!!!!!!
Хочу уехать на пмж в другую страну...
Отшила лучшего друга
Религия - наркотик для рабов.
Как понять твой человек или не твой?
Свекровь не союзник
Как правильно колоть орехи черепашкой?
Лабода вам нравится?
Павел Воля
Кто по вашему эти люди,которые рыбаки,сидят на рыбалке,ни где не работает ,круглосуточно?
хочу вежлевого мужа,где взять?
Заняться сексом, чтобы забыть бывшего
Такой хлеб ужасный стал,на следующий день опять зелёный,что за фигня?
я не хочу воспитывать мужчину,в браке!И общаться с чужим тоже не хочу,я хочу готового парня!
Расскажите про роды
Завидую Маркл Меган,я тоже хочу такого вежлевого мужа себе.
Комплексует что нет машины
почти не возможно найти работу!
От чего у Нерона (римский император ),была болезнь души?Наследственность?
Свекровь телец,муж телец,жена близнец ,что будет?
Никогда не делайте отбеливание зубов
Ефремов
Алкаши
Почему все говорят,что у нас плохой менталитет?
Диета ангела
Телец и близнец -брак получается или нет?
Замужество - больная тема