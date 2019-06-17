Брак Екатерины Климовой потерпел очередной крах
41-летняя актриса подала на развод с 33-летним актером Гелой Месхи. Уже давно ходят слухи о сложном характере третьего супруга звезды. Он постоянно закатывает скандалы, да еще и зарабатывает гораздо меньше жены. Судя по всему, это и стало причиной расставания.
Однако Гела уверяет, что это неправда. По его мнению, единственной проблемой стали разные графики работы. Но они приложили много сил для сохранения брака.
Он рассказал, что жена улетела в Вильнюс со спектаклем прямо накануне своего дня рождения. Месхи, никому ничего не сказав, решил сделать сюрприз. Приехал в гостиницу, приготовил цветы и подарки.
"Творческая семья – это всегда интересно, можно обсуждать, спорить, советоваться. Единственная большая проблема – актерские графики, но мы стараемся находить лазейки", – отметил супруг Климовой.
В Хамовническом суде Москвы пояснили, что иск поступил 27 мая, а спустя две недели была проведена беседа. Заседание состоится примерно через месяц, точная дата еще не назначена, сообщает teleprogramma.pro.
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