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Брак Екатерины Климовой потерпел очередной крах

Екатерина Климова. Фото: www.globallookpress.com
Екатерина Климова сделала публичное заявление. Речь пойдет о разводе с третьим супругом.
прочитано 4437 раз

41-летняя актриса подала на развод с 33-летним актером Гелой Месхи. Уже давно ходят слухи о сложном характере третьего супруга звезды. Он постоянно закатывает скандалы, да еще и зарабатывает гораздо меньше жены. Судя по всему, это и стало причиной расставания.

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Однако Гела уверяет, что это неправда. По его мнению, единственной проблемой стали разные графики работы. Но они приложили много сил для сохранения брака.

Он рассказал, что жена улетела в Вильнюс со спектаклем прямо накануне своего дня рождения. Месхи, никому ничего не сказав, решил сделать сюрприз. Приехал в гостиницу, приготовил цветы и подарки.

"Творческая семья – это всегда интересно, можно обсуждать, спорить, советоваться. Единственная большая проблема – актерские графики, но мы стараемся находить лазейки", – отметил супруг Климовой.

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Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)

В Хамовническом суде Москвы пояснили, что иск поступил 27 мая, а спустя две недели была проведена беседа. Заседание состоится примерно через месяц, точная дата еще не назначена, сообщает teleprogramma.pro.

Автор: Екатерина Плискина17 июня 2019, 09:25

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Сразу понятно было, что этот чуркотня намного Ее младше и не надолго. А Петренко, как она говорила бросила, типа пил, так это он от неё ушёл, так как теперь его нынешняя жена была уже беременна. Щас уже 2 <цензура> ребёнка ему родила. Оклеветала мужика. Просто пошёл на сторону от такой красавицы и даже не предохранился. Ещё 100 раз выйдет замуж, как Шукшина бабка.
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