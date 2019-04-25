Пережившую трагедию Хлебникову перестали узнавать

53-летнюю певицу запечатлели садящейся в такси. Марина Хлебникова без макияжа перестала быть похожей на саму себя.

Некогда популярная певица в последнее время практически исчезла из светской хроники. В октябре прошлого года ее глубоко потрясла трагическая смерть первого мужа. После этого Марина Хлебникова отменила сразу несколько концертов и перестала выходить в свет.

Недавно артистку сфотографировали в тот момент, когда она садилась в такси. Не желая привлекать к себе внимание прохожих, Марина Хлебникова надела кепку и отказалась от макияжа, сообщает "Экспресс газета". В таком виде ее просто не узнать.

Без косметики и мудреной укладки исполнительница выглядит гораздо моложе и свежее, чем на снимках, которые ранее публиковал в своем микроблоге пародист Александр Песков. К слову, опубликованы они и на странице артистки в Instagram.

Тогда Марину Хлебникову разнесли пользователи Сети. Они предположили, что после страшной смерти экс-супруга певица злоупотребляет спиртным.

В свою очередь Марина Хлебникова на подобные нападки хэйтеров предпочитает не реагировать. Ранее артистка рассказывала, что с депрессией ей удалось справиться благодаря поддержке близких.

Напомним, осенью прошлого года Марина Хлебникова нашла бездыханное тело мужчины в двухуровневой квартире на Ратной улице в Северном Бутово. Сообщалось, что на компьютере была оставлена предсмертная записка.

