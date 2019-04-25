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Шоу-бизнес

Пережившую трагедию Хлебникову перестали узнавать

Марина Хлебникова. Фото: www.globallookpress.com
53-летнюю певицу запечатлели садящейся в такси. Марина Хлебникова без макияжа перестала быть похожей на саму себя.
прочитано 2271 раз

Некогда популярная певица в последнее время практически исчезла из светской хроники. В октябре прошлого года ее глубоко потрясла трагическая смерть первого мужа. После этого Марина Хлебникова отменила сразу несколько концертов и перестала выходить в свет.

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Недавно артистку сфотографировали в тот момент, когда она садилась в такси. Не желая привлекать к себе внимание прохожих, Марина Хлебникова надела кепку и отказалась от макияжа, сообщает "Экспресс газета". В таком виде ее просто не узнать.

Без косметики и мудреной укладки исполнительница выглядит гораздо моложе и свежее, чем на снимках, которые ранее публиковал в своем микроблоге пародист Александр Песков. К слову, опубликованы они и на странице артистки в Instagram.

Тогда Марину Хлебникову разнесли пользователи Сети. Они предположили, что после страшной смерти экс-супруга певица злоупотребляет спиртным.

В свою очередь Марина Хлебникова на подобные нападки хэйтеров предпочитает не реагировать. Ранее артистка рассказывала, что с депрессией ей удалось справиться благодаря поддержке близких.

Напомним, осенью прошлого года Марина Хлебникова нашла бездыханное тело мужчины в двухуровневой квартире на Ратной улице в Северном Бутово. Сообщалось, что на компьютере была оставлена предсмертная записка.

Автор: Валерия Нарская25 апреля 2019, 06:29
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь звезды 90-х Марины Хлебниковой

567

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Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Какая же она страшная! Просто Баба-Яга!
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