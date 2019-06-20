"Все это неправда": представитель внезапно опроверг развод Месхи и Климовой
Журналистам удалось дозвониться до агента артиста Ольги Логиновой. Представитель Месхи сообщила, что телефон Гелы отключен, так как он находится на съемках за границей. Где именно работает супруг Екатерины Климовой, девушка не сообщила.
"До декабря его не будет в стране. О своей личной жизни Месхи не распространяется. Могу сказать только свое мнение. Я очень сильно сомневаюсь, что они разводятся. Недавно видела Катю. Считаю, что все это неправда", – пояснила Логинова Teleprogramma.pro.
В последний раз Гела Месхи попал в поле зрения прессы на закрытии фестиваля "Кинотавр" в Сочи. За кулисами артиста застукали в компании 28-летней коллеги по цеху Катрин Асси, которая известна зрителям работой в сериале "Улетный экипаж". Муж Екатерины Климовой был явно в восторге от спутницы: он то и дело прижимал красотку-брюнетку к себе и брал за руку.
Между тем в Хамовническом суде Москвы сообщили, что иск о расторжении брака 41-летней Екатерины Климовой и 33-летнего Гелы Месхи поступил 27 мая, а спустя две недели была проведена беседа. Дата заседания, на котором будет рассматриваться дело, пока не назначена.
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