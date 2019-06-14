Екатерину Климову упрекнули за "полуголый" снимок

Екатерина Климова разместила в Instagram новый пост. Фанаты оперативно отреагировали на "полуобнаженный" снимок знаменитости.

Артистка запечатлена в красном слитном купальнике. Фото сделано в бассейне. Екатерина написала, что было бы отлично оказаться на морском побережье. "Но и жаркие московские будни могут стать ярче", – добавила звезда, отметив, что купальный костюм на ней от бренда "Эстель Адони".

Поклонники моментально атаковали знаменитость. Комплименты под постом сыпались, не переставая: "Вы просто пример для подражания!", "Очень крутая актриса, красивая женщина! Обожаю Вас и Ваши роли в кино", "Вот так выглядит мама четверых детей! Класс!"

Некоторые удивились тому, что на бедре у актрисы красуется довольно большая татуировка. Кто-то даже заявил, что она искажает внешние данные Екатерины.

"Только татушка на бедре все портит", – раскритиковала подписчица.

Напомним, что Екатерина Климова – многодетная мать. У нее два сына и две дочери. За плечами артистки два неудачных брака. В 2015 году она вышла замуж в третий раз – ее избранником стал Гела Месхи.