Молодящейся Рудковской дали под дых
Блогер с сарказмом высказалась о знаменитости. "Говорить в 52 года, что тебе 44, и снимать размытое видео означает не стесняться и даже гордиться своим возрастом. ОК, так и запишу: баба Яга против эйджизма" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.), – дала под дых жене фигуриста Евгения Плющенко Миро в своем Telegram-канале.
Блогер считает, что Яна Рудковская лжет, скрывая свой настоящий возраст. "Мне 44. и я горжусь своим возрастом! А вы? Вы любите свой возраст?! Или стесняетесь его!? Что это за комплексы по поводу возраста? Мини? Купальников? Платьев и так далее... я против эйджизма – дискриминации по возрасту! Мы все придем с Вами и к 45, и к 50 и к 60 и к 70, а если повезет, то и к 80 годам! Хочу узнать сколько Вам лет, девочки, девушки, женщины? Не бойтесь своего возраста, а любите его!", - написала продюсер в соцсети.
Большинство подписчиц заявили, что тоже гордятся своими годами. Отметим, слухи о том, что Яне Рудковской на самом деле больше лет, чем она говорит, ходят давно. СМИ не раз публиковали материалы об этом, но официального доказательства подобным домыслам нет.
Яна Рудковская в свои годы выглядит прекрасно. Продюсер любит демонстрировать стройную фигуру, подчеркивая ее короткими приталенными платьями. Снимки звезды вызывают восхищение поклонников. Однако есть и те, кто считает, что Яна Рудковская злоупотребляет фотошопом.
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