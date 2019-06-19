"Думал, будто взяли в плен": привязанный к кровати Алибасов сбежал от врачей
Подруга основателя группы "На-на", диетолог Марият Мухина пообщалась с журналистами. Она призналась, что Бари Алибасов буквально сбежал из медицинского учреждения, не закончив лечение.
Шоумен морально устал от круглосуточного нахождения в четырех стенах. К тому же больничные порядки его нервировали.
"Бари сам сейчас не всегда адекватно воспринимает происходящее. Было такое, что он думал, будто его взяли в плен, похитили. Кроме того, в момент самых первых суток, когда человек лежит без сознания, его привязывают, иначе он неосознанно может выдрать из артерии канюлю и просто умрет от кровотечения в шее. Это обычная практика в таких ситуациях, но она наложила отпечаток, – отметила Мухина.
Врачи советовали Бари Алибасову остаться еще на недельку из-за риска серьезных осложнений. Химические ожоги опасны тем, что верхние слои тканей заживают, а рубцевание нижних может идти долго – до двух лет, поэтому возможно сужение пищевода.
Однако Бари Алибасов решил продолжить лечение дома. Он получил огромный список рекомендаций от докторов и предписания по питанию – полностью протертая пища на пару, сообщает Teleprogramma.pro.
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