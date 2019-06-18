"Наслаждайся!": опытный Галкин дал Топалову ценный совет

Певец получил ценный совет от коллеги по цеху. Артист Максим Галкин обратился к Владу Топалову.

В личном Instagram вокалист опубликовал свежее фото. Влад Топалов запечатлен вместе с наследником, которого ему родила супруга – телеведущая Регина Тодоренко. Артист посадил полугодовалого сына Мишу на плечи.

"Мое маленькое чудо. Мой Симба. Порой хочется его сожрать! Быстрее бы уже гонять в футбол с ним и играть в войнушку!" – растроганный артист под снимком.

В комментариях к публикации Влада Топалова появился комик Максим Галкин. Юморист, как бывалый родитель, решил поделится своим опытом. "Не торопи время! Наслаждайся!" – отметил он.

Отметим, что Максим Галкин зарекомендовал себя как очень заботливый отец. Шоумен любит проводить время со своими детьми от королевы отечественной эстрады Аллы Пугачевой. Забавные видео и фото с пятилетними двойняшками Лизой и Гарри постоянно появляются в соцсетях Галкина.

Примечательно, что Влад Топалов тоже принимает активное участие в воспитании сына Миши. Пока его жена Регина Тодоренко занята на съемках, артист с удовольствием сидит с ребенком.