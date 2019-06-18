"Наслаждайся!": опытный Галкин дал Топалову ценный совет
В личном Instagram вокалист опубликовал свежее фото. Влад Топалов запечатлен вместе с наследником, которого ему родила супруга – телеведущая Регина Тодоренко. Артист посадил полугодовалого сына Мишу на плечи.
"Мое маленькое чудо. Мой Симба. Порой хочется его сожрать! Быстрее бы уже гонять в футбол с ним и играть в войнушку!" – растроганный артист под снимком.
В комментариях к публикации Влада Топалова появился комик Максим Галкин. Юморист, как бывалый родитель, решил поделится своим опытом. "Не торопи время! Наслаждайся!" – отметил он.
Отметим, что Максим Галкин зарекомендовал себя как очень заботливый отец. Шоумен любит проводить время со своими детьми от королевы отечественной эстрады Аллы Пугачевой. Забавные видео и фото с пятилетними двойняшками Лизой и Гарри постоянно появляются в соцсетях Галкина.
Примечательно, что Влад Топалов тоже принимает активное участие в воспитании сына Миши. Пока его жена Регина Тодоренко занята на съемках, артист с удовольствием сидит с ребенком.
Артист рассказал о маленьком размере
Шоумен прошелся по продюсеру группы "На-На"
Шоумен написал певцу в соцсетях
Бизнесвумен не смогла скрыть правду
Популярные темы форума
Друг мужа хочет секса со мной
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Женюсь.
Киркоров vs Майкл Джексон
Загадочные обьекты
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Работа в женском коллективе
Веснушки это красиво?
Не поздравляю больше близких с нг и <цензура>. А вы?
Срочно!
Существует ли бумеранг?
Сделать ботокс
В России только две проблемы, Украина и Иван Голунов.
Секс нежданчик
его друзья не зовут меня на день рождения
Ехать одной на море?..
В России большой процент разводов
Видимся один раз в неделю
Сайт знакомств
Почему мужчины такие наглые?
Молодой человек - бисексуал
Что меняет роспись?
Жанна Фриске
Первые признаки диабета
Левые странички в соц сетях
Как бороться с завистью?
Раннее облысение
Навязчивая девушка
Свекровь не хочет общаться с внуками
Подруга простила парню измены