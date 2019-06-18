Впавший в детство Алибасов отказался сесть в самолет из-за Федосеевой-Шукшиной

Накануне стало известно, что продюсер группы "На-На" отправится на реабилитацию в Казахстан. Сын Бари Алибасова объяснил выбор страны.

Наследник основателя группы "На-На" пообщался с журналистами. Бари Алибасов – младший объяснил, почему его отец летит в Азию, а не в Европу, как сообщалось ранее.

"Там очень высокопоставленные люди помогли все организовать, оплатить лечение и даже специалистов из Европы они готовы пригласить за свой счет специально для лечения отца", – объяснил свое решение отпрыск знаменитости.

По словам Бари Алибасова – младшего, земляки очень уважительно относятся к основателю "На-На". Однако подчеркнул: если бы какая-то другая страна выразила желание вложить несколько десятков миллионов рублей в лечение шоумена, они согласились бы и на это предложение.

Он также рассказал о самочувствии знаменитого родственника. Мол, ожоги пищевода, дыхательных путей и желудка затянулись, в физическом плане шоумен стабилен. Между тем психологическое состояние Бари Алибасова оставляет желать лучшего. Продюсер, как оказалось, впал в детство.

"У папы осталась лишь психологическая травма. Он плохо разговаривает, не ориентируется во времени и действительно ведет себя неадекватно – он похож на озорного семилетнего ребенка, которого постоянно бросает во временной шкале", – говорит Бари Алибасов - младший.

Сын продюсера группы "На-На" отметил также, что шоумен в Казахстан пока не улетел. Знаменитость отказалась садится в самолет, который уже ждал на взлетной полосе. Алибасов не хотел расставаться с женой – актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

"Но его сегодня встречала Лидия Николаевна, и он сказал: "Я никуда не полечу, я хочу остаться с Лидией Николаевной". Ему кажется, что мы его зовем на гастроли", – рассказал Бари Алибасов - младший изданию Teleprogramma.pro.