Взбешенный Киркоров обратился за помощью в полицию

Певец написал заявление в Главное следственное управление МВД России на французского композитора Дидье Маруани. Филипп Киркоров попросил провести расследование и наказать виновных в распространении клеветы в его адрес.

Иск касается скандала с лидером группы Space Дидье Маруани, год назад обвинившим Филиппа Киркорова в воровстве песни. Претензии француза отклонили, а самого композитора задержали по подозрению в шантаже и вымогательстве у Киркорова миллиона долларов. Дело закрыли, но через год Маруани вновь публично обвинил певца в плагиате.

Взбешенный Филипп решил нанести ответный удар. Певец потребовал пресечь клевету и наказать виновного в ее распространении Маруани, а также всех причастных к этому скандалу.

Интересы Филиппа Киркорова представляют адвокаты Александр Добровинский и Марина Дубровская, сообщает Super. "Следователи провели экспертизу в Гнесинке у профессионалов. Экспертиза показала: плагиата нет. Однако Маруани, который по каким-то причинам результаты экспертизы забыл, на недавней пресс-конференции снова выкинул слово "плагиат" в микрофон", – отметили защитники артиста.

По поводу войны французского композитора с королем российской эстрады в беседе с "Дни.ру" высказался и член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"У Дидье Маруани давняя война с Филиппом Киркоровым. Помнится, в конце 2016 года она началась, когда Маруани продвигал тему с плагиатом, но закончилась для Дидье весьма неприятно. История с пранкерами, потом передача денег, и Дидье "закрыли" ненадолго. Я думал, вся эта тема сошла на нет. Оказывается, Маруани все еще зуб точит на Киркорова", – заявил эксперт.

Манукян отметил, что не советовал бы Маруани развивать эту тему. "Есть ощущение, что она закончится для него плачевно. Он прекрасный музыкант. Не хочется, чтобы у него были проблемы в связи с этим делом. Филипп Киркоров такие вещи никому не спускает", – заключил эксперт.