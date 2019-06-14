Завсегдатай барахолок Киркоров успокаивает дочь после трагедии

Поп-король рассказал, что его наследница Алла-Виктория потерпела фиаско на любовном фронте. Филипп Киркоров посоветовал дочери сделать правильные выводы из сложившейся ситуации.

По словам Киркорова, в какой-то степени неприятный эпизод с новой влюбленностью наследницы спровоцировал он сам. Алла-Виктория рассказала отцу, что одноклассник признался ей в любви и подарил линейку. На радостях Филипп Киркоров поспешил поделится этой информацией в Instagram.

Теперь поп-король сожалеет о своем поступке. Любовная история наследницы певца приобрела популярность в социальных сетях, и этот факт расстроил юных влюбленных. Для чувствительной Аллы-Виктории это стало трагедией.

Филипп Киркоров долго успокаивал наследницу. "Доченька, не переживай, ты же стала жертвой соцсетей! Делай выводы с малого возраста. Понимай, что в соцсетях есть и обратная сторона медали!" Так что ее личная жизнь потерпела крах на первом этапе!" – говорит он.

Певец рад тому, что с детьми удалось выстроить доверительные отношения. Несмотря на плотный гастрольный график поп-король часто проводит время с наследниками. Филипп Киркоров с младенчества прививает отпрыскам правильные привычки.

Отметим, что Алла-Виктория похожа на отца не только внешне: как и родитель девочка обожает шоппинг и красивые наряды. Певец объясняет наследнице, что в ее гардеробе должны быть только все самое лучшее.

"Я считаю так: если есть деньги, то покупать надо только хорошие и качественные вещи! Всегда говорю: "Я не настолько богат, чтобы приобретать дешевые вещи!" И беру все дорогое и качественное", – сказал Филипп Киркоров, а после добавил, что позволяет себе покупки на блошиных рынках. Иногда певцу удается найти на барахолке различные интересные безделушки. Об этом сообщает Sobesednik.ru.