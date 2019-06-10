Растроганный Киркоров завалил цветами могилу любимой женщины

Поп-король поделился трогательной видеозаписью. Филипп Киркоров навестил могилу матери.

В личном Instagram певец опубликовал свежую видеозапись: звезда вместе с родственниками навещает кладбище в столице Болгарии. Там похоронены мама, тетя и бабушка Филиппа Киркорова. Артист буквально завалил надгробие цветами.

"По уже многолетней традиции, после Концерта в Софии, я на следующее утро всегда отправляюсь к месту, где покоится 25 лет моя Мама Виктория, моя Бабушка Лидия, и мамины родственники, и по многолетней традиции все цветы с Концерта в Софии я отношу всегда ей, да простят мои поклонники , но это как символ, как знаки любви и признания к ее сыну, которые она к сожалению не успела застать при жизни , так может хотя бы так......🙏 Спасибо, Мама...... (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал Филипп Киркоров.

Интернет-пользователи отметили, что публикация певца получилась очень трогательной. Многие отечественные звезды решили поддержать Филиппа Киркорова в комментариях. "Она всегда рядом как твой ангел", – написал вокалист Николай Басков. "Плачу вместе с тобой", - отметила телеведущая Лариса Гузеева.

Напомним, что поп-король родился в творческой семье. Его отец Бедрос Киркоров – болгарский певец армянского происхождения, мать – Виктория Киркорова – работала конферансье. Бабушку Филиппа Киркорова со стороны матери звали Манион Лидия Михайловна. Она была актрисой цирка и имела цыганские корни. Прадедушка поп-короля Манион Михаил Альфонсович был музыкантом и артистом шапито.