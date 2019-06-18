Улетевший из страны с другом-красавчиком Лазарев высмеял грязные слухи
В Instagram артист выложил снимок, на котором его собаки Дейзи и Лиса справляют нужду на газон. Ниже Сергей Лазарев пояснил смысл появления этого кадра на странице.
"Сергей, как Вы относитесь к слухам и статьям о себе?" На этот вопрос лучше всего ответят мои собаки", – написал вокалист.
Примечательно, что многие знаменитости поддержали его. Лолита Милявская, Валерия, Оскар Кучера, Тимур Родригес, Андрей Разыграев, Алексей Ягудин, Саша Савельева и Елена Летучая оценили пост, поставив в комментариях позитивные смайлики.
Отметим, что в последнее время Лазарев не сходит со страниц прессы. Об исполнителе ходит масса противоречивых слухов. Например, недавно в Сети появилась информация о его новорожденной дочери. Якобы артист тайно женился, завел второго ребенка и теперь подыскивает более просторное жилье.
Между тем в Сеть просочился ролик, снятый очевидцем в одном из столичных аэропортов. В объектив камеры попал Сергей Лазарев. Он регистрировался на рейс в США в компании коллеги и близкого друга – мускулистого красавца Алекса Малиновского.
Приятели вместе прошли зону досмотра с багажом. Судя по величине чемоданов, путешествовать мужчины собрались долго. Скорее всего, артист так устал от сплетен, что решил на время сменить обстановку.
На днях заговорили о том, что Сергей Лазарев стал участником скандала наряду со Светланой Лободой. Мол, певец разозлился из-за того, что артистке дали выступить на премии МУЗ-ТВ целых шесть раз, тогда как он на сцену не вышел из-за технических моментов.
"Устал от такой узнаваемости", – поделился артист
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