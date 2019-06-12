"Лишить сладкого и запретить совокупляться": нахамившему Лободе Лазареву приготовили жесткое наказание
"Сереженька Лазарев обматерил Светочку Лободу за то, что та взяла шесть тарелочек и очень этому радовалась… Светочка тут же отписалась от Сереженьки в Инстаграме, а он не стал ее больше лайкать", – с сарказмом пересказала скандальную ситуацию блогер. При этом она сравнила артистов с детьми, которые ругаются из-за игрушек в песочнице.
"В себе ли эти люди? Дерутся из-за тарелочек. Радуются грамотам. Отписываются друг от друга в соцсеточках. Обижаются", - поразмышляла Миро. При этом она отметила, что иногда ей кажется, что такого в реальности быть не может.
"Алло, но где адекватность?" – вопрошает блогер. Она уверена, что нельзя на полном серьезе ругаться "из-за сувениров". "Может быть, если уж они ведут себя словно дети, с ними и нужно, как с детьми – дать ремешком по задницам, поставить в угол, лишить сладкого и запретить совокупляться, чтобы не бузили?", – заключила Лена Миро, придумав "наказание" для нагрубившего Лободе Сергея Лазарева.
Как писали "Дни.ру", со слов очевидцев, конфликт случился за кулисами премии МУЗ ТВ. Финалист минувшего конкурса "Евровидение-2019" взъелся на Светлану Лободу на глазах у звездных коллег. Однако во время своего эффектного выступления певица обнаружила, что неожиданно опустел звездный VIP. Многие обвинили в этом Сергея Лазарева, который якобы подговорил коллег покинуть зал.
Напомним, позже о ситуации высказался сам Сергей Лазарев. Певец намекнул, что все это – выдумка. "Сын брата свахи жены рассказал... Обожаю! Вот это фантазия!!!" – написал артист в своем микроблоге в соцсети.
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