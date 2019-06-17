"Люди такие странные": Лобода впервые высказалась о скандале с Лазаревым
В Instagram звезда отвечала на вопросы подписчиков. Речь зашла о недавнем скандале, который, по слухам, случился между вокалисткой и Сергеем Лазаревым.
Светлана Лобода посоветовала любопытным интернет-пользователям выслушать вторую сторону конфликта. Знаменитость намекнула, что ее оппонент ведет себя странно.
"Что у меня стряслось Лазаревым? Ой, а пусть он расскажет. Люди такие странные и порой так странно себя ведут..." – сообщила Светлана.
Поклонников ответ не удовлетворил, и они продолжили заваливать Лободу вопросами. Однако артистка не стала вдаваться в подробности.
Ходят слухи, что после премии МУЗ-ТВ, которая прошла 7 июня, Сергей Лазарев в пух и прах разругался со Светланой Лободой. Якобы певец позволил себе нецензурно выругаться в адрес исполнительницы.
Причины таких нападок со стороны Сергея неизвестны, но коллеги артистов предположили, чем было вызвано недовольство. Лазарев не смог выступить в финале церемонии с конкурсным номером по техническим причинам. Зато Светлана Лобода исполнила целых шесть песен.
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