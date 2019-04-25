Вскрылся жуткий обман Светланы Лободы
Официальное заявление Светлана Лобода опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram. Сейчас артистка находится в туре по Прибалтике. Певица выступила в Риге и Таллине, где ее концерты прошли с аншлагами. Однако никто не знал о том, что Светлана Лобода выступала... бесплатно.
"Организатор , на момент нашего приезда в Латвию, просто исчез с деньгами. Но мы приняли решение выступать на всех площадках обозначенных в туре, потому, что для меня самым важным является петь для вас (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – объявила Лобода.
Сейчас певица и ее команда прибыли в Вильнюс. Здесь случилась настоящая катастрофа – артистке попросту некуда было выйти петь. "Сцены попросту нет. Организатор не оплатил площадку – ни свет, ни звук. У нас отсутствует технический райдер , без которого проведение концерта невозможно", – печально заключила артистка.
Светлана призналась, что для своих поклонников готова была петь и на улице без всякого оборудования, но "администрация города не позволила". В итоге Лобода вынуждена отменить свои концерты, запланированные в Вильнюсе и Клайпеде. Певица призналась, что приложит максимум усилий, чтобы не сорвалось ее выступление в Калининграде.
"Я со своей стороны гарантирую, что мы приложим все усилия, чтобы организатор концертов понес уголовное наказание. Спасибо за понимание. И я надеюсь , что в скором времени мы обязательно увидимся!" – выразила надежду Светлана Лобода.
Продюсер певицы Нателла Крапивина в своем аккаунте в той же социальной сети назвала имя организатора, жертвами которого они стали. По ее данным, это некий Теймураз Топчиашвили.
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