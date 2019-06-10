Сергей Лазарев накинулся с оскорблениями на Светлану Лободу
Со слов очевидцев, конфликт случился за кулисами премии "Муз-ТВ". Финалист минувшего конкурса "Евровидение 2019" взъелся на Лободу на глазах у всех звездных коллег. Созерцатели утверждают, что слышали лишь финальную часть оскорбления: "Ты что, ******** [обнаглела – прим. ред.]? Типа самая крутая?".
Причина таких нападков со стороны Сергея неизвестны. Но коллеги обоих артистов предположили, чем же вызвано такое недовольство. Лазарев не смог выступить в финале церемонии со своим конкурсным номером по техническим причинам. Зато Лобода исполнила аж 6 песен.
После этого на выступлении лучшей певицы года звездный VIP заметно опустел. В этом, конечно, заподозрили зачинщика конфликта, сообщает Telegram-канал Super.
На утро после премии поклонники заметили изменения в количестве подписчиков Сергея. От него отписалась Светлана Лобода.
Обновление. Позже о ситуации высказался и сам Сергей Лазарев. На своей страничке в Instagram артист высмеял публикацию издания Super. Певец намекнул на то, что все это не более, чем выдумка. "Сын брата свахи жены рассказал... Обожаю! Вот это фантазия!!!", – написал Лазарев.
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