Сергей Лазарев накинулся с оскорблениями на Светлану Лободу

Накануне между Сергеем Лазаревым и Светланой Лободой произошел громкий скандал. Об этом заявили свидетели инцидента.

Со слов очевидцев, конфликт случился за кулисами премии "Муз-ТВ". Финалист минувшего конкурса "Евровидение 2019" взъелся на Лободу на глазах у всех звездных коллег. Созерцатели утверждают, что слышали лишь финальную часть оскорбления: "Ты что, ******** [обнаглела – прим. ред.]? Типа самая крутая?".

Причина таких нападков со стороны Сергея неизвестны. Но коллеги обоих артистов предположили, чем же вызвано такое недовольство. Лазарев не смог выступить в финале церемонии со своим конкурсным номером по техническим причинам. Зато Лобода исполнила аж 6 песен.

После этого на выступлении лучшей певицы года звездный VIP заметно опустел. В этом, конечно, заподозрили зачинщика конфликта, сообщает Telegram-канал Super.

На утро после премии поклонники заметили изменения в количестве подписчиков Сергея. От него отписалась Светлана Лобода.

Обновление. Позже о ситуации высказался и сам Сергей Лазарев. На своей страничке в Instagram артист высмеял публикацию издания Super. Певец намекнул на то, что все это не более, чем выдумка. "Сын брата свахи жены рассказал... Обожаю! Вот это фантазия!!!", – написал Лазарев.