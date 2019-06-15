Эрнста ставят на колени за скандал с Малышевой
Организация составила документ, адресованный генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и разместила в Facebook. Специалисты требуют, чтобы сюжет передачи сняли с официальных сайтов Первого канала и программы "Жить здорово!", а также хотят, чтобы Эрнст принес извинения за скандал с Малышевой.
"Ждем официальных разъяснений и выполнения требований. Принимать решения о дальнейших действиях будем исходя из полученных ответов. Юридическую помощь примем с благодарностью, если она потребуется", – отметили в ассоциации. Встанет ли гендиректор Первого канала "на колени" и принесет ли публично свои извинения за казус с шоу, пока неизвестно.
Кроме того, согласно заявлению в соцсети главного детского психиатра Москвы Анны Портновой, "термины "кретин" и "идиот" не являются медицинскими". По словам эксперта, для обозначения степеней выраженности умственной отсталости врачи в цивилизованных странах используют другую терминологию.
По мнению Портновой, обозначив детей с проблемами в умственном развитии как "кретин" и "идиот", Елена Малышева и редакция программы "допустили серьезный деонтологический промах, обидев детей с ментальными нарушениями и их родителей".
Напомним, 13 июня, на Первом канале вышел новый выпуск "Жить здорово". Он был посвящен детям-аутистам. Во время программы телеведущая предложила обсудить, "откуда берутся кретины". Скандал с Малышевой прокомментировали ряд знаменитостей и экспертов.
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