Эрнста ставят на колени за скандал с Малышевой

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Сафронов проболтался о замалчиваемой причине смерти Началовой
Вскрылся жуткий обман Светланы Лободы
Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь
партнеры
Суббота 15 июня
Лента новостей
06:14
"Его надо спасать": оскандалившегося Панина предупредили о серьезной опасности
04:27
Вскрылась истинная связь Киркорова со Стоцкой
02:32
Названа самая сексуальная женщина 2019 года
21:37
Замдиректора Театра кукол им. Образцова уволили после скандала
21:20
Самолет "Аэрофлота" прервал полет из-за дебошира
20:50
Украинцы пришли в бешенство из-за слов экс-канцлера Германии о Крыме
20:28
Чемпиона России застрелили среди бела дня
20:00
В девяти городах России открылись офисы для выплат вкладчикам "Югры"
19:29
Алена Делона экстренно госпитализировали
19:15
Российский мультфильм получил приз Disney
18:47
Самая старая британка скончалась в возрасте 112 лет
18:02
Хамящий Путину Зеленский попался на чудовищном обмане
17:57
Под Воронежем на полигоне с боеприпасами произошел пожар
17:25
Украинцам грозит смертельная опасность из-за блокады Крыма
17:24
В Подмосковье байкер погиб из-за лося
16:56
Фестиваль "Дикая мята" в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
16:46
"Скоро явно будет порно": бесстыжую Каменских разнесли за голый зад
16:23
Совет на выходные
16:22
Вечерняя программа форума "Завтра`к Шефа 2019"
16:20
"На кладбище много свободных мест": Собчак узнала о кошмарных угрозах Голунову
16:12
Под Москвой электричка насмерть сбила пенсионерку
15:59
"Божественные ножки!": оголившаяся Утяшева довела народ до экстаза
15:53
Долина и Чумаков определили победителя Emporio Music Fest
15:38
В Петербурге загорелся приют для животных
15:25
У ВГИКа может появиться памятник Станиславу Говорухину
15:24
Бледанс встала грудью за осрамившуюся на всю страну Малышеву
15:20
Решение суда: Порошенко признали виновным
15:15
В Башкирии в ДТП с мотоциклом пострадали два человека
14:50
Стали известны причины конца света
14:49
Отправленный за решетку Порошенко попросил пощады у Зеленского
14:46
Раньше Бузовой, Зеленского и Канделаки: хвастливая Собчак всех переплюнула
14:43
МАК подтвердил удар молнии в сгоревший самолет "Аэрофлота"
14:32
Российский университет транспорта предложил сотрудничество юнармейцам Москвы
14:11
Сторонники "ЕР" поддержали донорство костного мозга
14:09
Завсегдатай барахолок Киркоров успокаивает дочь после трагедии
14:06
Пенсионер в Подмосковье забил жену лопатой и отпилил ей голову
13:52
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 июня 2019 года
13:47
Горячая Семенович взбудоражила публику своим бюстом
13:42
Россиянам запретят заводить крокодилов, лис и акул
13:41
Зеленский вляпался в грязный скандал с коррупцией
13:35
"Пуритане могут спать спокойно": полуголая Брежнева обратилась к моралистам
13:27
Мужчина с ножом накинулся на прохожих в центре Москвы
13:03
"Чтобы она не отсвечивала": муж раскрыл секрет общения с Бородиной
12:59
В торговом центре Петербурга провалился пол
12:56
Лазарев сразу после свадьбы сбежал из страны с роскошным мужчиной
12:29
"Останется тяжелым инвалидом": Алибасову поставят искусственный пищевод
12:25
В Кузбассе женщина сыграла свадьбу, пока жених был без сознания
12:03
МКБ помогает лучшим технологическим стартапам
11:51
"Я не психолог, не скорая помощь, не банкомат": Гузеева жестко послала атакующих ее попрошаек
11:50
Фитнес-модель из Бразилии покорила народ своими формами
11:44
Европа признала проект атомной станции "ВВЭР-ТОИ" безопасным и экономичным
11:38
Главные события Москвы
11:37
"Это стиль Малышевой": ведущую оправдали за высказывание о "детях‐кретинах"
11:28
"Тату все портит": Климову пристыдили за "полуголый" снимок
11:28
Молодая Пугачева и стягивающая трусы Собчак: Алибасов прятал в доме тонны компромата
10:52
Суд приговорил известную актрису к тюрьме после вечера с Путиным
10:46
Побежавший на Запад Лукашенко получил оплеуху от Трампа
10:46
Шепелев вручил результаты ДНК-теста предполагаемой дочери Карцева
10:28
Сыновей хоккеиста Соколова заподозрили в ритуальном убийстве матери
10:15
"Мама, конечно, во многом виновата": дочь Борисовой сделала неожиданное заявление
10:03
"Убей поджелудочную": Седокова призывает сесть на опасную диету
09:38
Родители Началовой бросились к психологам перед дележкой наследства
09:31
Звезда сериала "Богатые тоже плачут" проиграла борьбу с раком
09:27
"Я обещала вам сюрприз": беспардонная Гагарина разделась до трусов
09:02
Сын увозит Бари Алибасова за границу
08:57
"Монстр и деспот": Авербух открыл всю правду о тренере Медведевой
08:36
Ушел в монастырь: сломленного Зверева нашли в крошечной келье
08:17
"Неадекват!": Собчак сунула нос в громкий скандал на Первом канале
06:22
"Всего 40 метров": Богомолов показал Собчак дорогое сердцу место
04:16
Дочь Толкалиной и Кончаловского сразила наповал новым имиджем
02:04
"Картофельный мешок": толстушку из "Дома-2" закармливают на убой (видео)
00:21
Питт перестал следить за собой после развода с Джоли
22:32
Названы самые дорогие футболисты
22:18
В Сети появился первый трейлер сиквела "Сияние"
21:52
Друзья и коллеги: стали известны подробности об избраннице Лазарева
21:47
Раскрыта страшная тайна Зеленского
21:27
В московском супермаркете младенца завалило банками
21:20
Грязно выругавшейся Кудрявцевой заткнули рот
21:18
Народная дипломатия: назван способ спасения планеты
21:15
"Кретины": Малышева втянула Первый канал в скандал с детьми-аутистами
21:01
Набивавшийся в соратники Зеленскому Саакашвили отказался от своих слов
20:46
В Петербурге люди застряли на экстремальном аттракционе
20:28
В кольце врагов: на Украине ждут вторжения из Белоруссии и Приднестровья
20:13
Беркова полностью обнажилась на светском мероприятии
19:49
Жену известного хоккеиста нашли мертвой
19:44
Довольная Шукшина показала округлившийся живот
19:11
"Спать будем вместе": Билан публично поцеловал "бородатую леди"
19:06
В столице электричка насмерть сбила двух человек
18:48
Орбакайте разгромили за неуважение к российскому флагу
18:31
Лукашенко покинул Белоруссию после сообщений о перевороте
18:12
Звезда сериала "Секс в большом городе" умерла в возрасте 94 лет
17:59
Жителя Подмосковья жестоко избили из-за телефона
17:37
Володин: Россия может вернуться в ПАСЕ в июне
17:06
Суд вынес сенсационное решение по делу Кокорина и Мамаева
16:54
"Завязывай с алкоголем!": подурневшего рыжего из "Иванушек" перестали узнавать
16:45
Запад призвал Зеленского к расправе над Порошенко
16:43
Униженная Богомоловым Собчак закричала от неожиданности
16:23
В Подмосковье пьяная ссора родственников переросла в поножовщину
16:22
Продюсеры именитых мировых фестивалей едут на "Дикую Мяту"
16:21
Актриса Екатерина Директоренко с размахом отметила премьеру сериала "Толя-Робот"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Грязно выругавшейся Кудрявцевой заткнули рот
Вскрылась истинная связь Киркорова со Стоцкой
"Его надо спасать": оскандалившегося Панина предупредили о серьезной опасности
Андрей Чернов (гонщик): Русские боятся мотоспорта
Чубайс придумал новый налог для россиян
Фото тайной свадьбы Сергея Лазарева "взорвали" Сеть
Шоу-бизнес

Эрнста ставят на колени за скандал с Малышевой

Константин Эрнст. Фото: www.globallookpress.com
Ассоциация "Аутизм-регионы" требует извинений от Первого канала за слова телеведущей программы "Жить здорово!" о детях с особенностями развития. Скандал с Малышевой набирает обороты.
прочитано 624 раза

Организация составила документ, адресованный генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и разместила в Facebook. Специалисты требуют, чтобы сюжет передачи сняли с официальных сайтов Первого канала и программы "Жить здорово!", а также хотят, чтобы Эрнст принес извинения за скандал с Малышевой.

ПО ТЕМЕ

Бледанс встала грудью за осрамившуюся на всю страну Малышеву

"Кретины": Малышева втянула Первый канал в скандал с детьми-аутистами

 Константин Львович Эрнст

Константин Львович Эрнст генеральный директор Первого канала

"Ждем официальных разъяснений и выполнения требований. Принимать решения о дальнейших действиях будем исходя из полученных ответов. Юридическую помощь примем с благодарностью, если она потребуется", – отметили в ассоциации. Встанет ли гендиректор Первого канала "на колени" и принесет ли публично свои извинения за казус с шоу, пока неизвестно.

Кроме того, согласно заявлению в соцсети главного детского психиатра Москвы Анны Портновой, "термины "кретин" и "идиот" не являются медицинскими". По словам эксперта, для обозначения степеней выраженности умственной отсталости врачи в цивилизованных странах используют другую терминологию.

По мнению Портновой, обозначив детей с проблемами в умственном развитии как "кретин" и "идиот", Елена Малышева и редакция программы "допустили серьезный деонтологический промах, обидев детей с ментальными нарушениями и их родителей". 

Напомним, 13 июня, на Первом канале вышел новый выпуск "Жить здорово". Он был посвящен детям-аутистам. Во время программы телеведущая предложила обсудить, "откуда берутся кретины". Скандал с Малышевой прокомментировали ряд знаменитостей и экспертов. 

Автор: Валерия Нарская15 июня 2019, 10:16
ФОТОРЕПОРТАЖ

Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Надо отвечать за слова свои... или пойти на курсы этикета
1

Популярные темы форума

Политика

Новая война на пороге: США устроили опасную провокацию
Хамящий Путину Зеленский попался на чудовищном обмане
Украинцы пришли в бешенство из-за слов экс-канцлера Германии о Крыме
Побежавший на Запад Лукашенко получил оплеуху от Трампа

Шоу-бизнес

Очнувшемуся после комы Алибасову привалило счастье
Неугомонный Харламов жестко прошелся по Гузеевой
Королева вырядилась в "платье девственницы"
Топурия намекнула на воссоединение с Гуфом

Проишествия

МАК подтвердил удар молнии в сгоревший самолет "Аэрофлота"
Жители Южного Бутово рассказали о зверствах убивших борца Чуева хулиганов
Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта
МВД: Журналист "Медузы" задержан с наркотиками

Lifestyle

В Сети появился первый трейлер сиквела "Сияние"
Объявлена программа фестиваля "УСАДЬБА JAZZ"
Концерт Александра Домогарова в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
Фестиваль исторической реконструкции "Времена и Эпохи" пройдет в Москве
Шоу-бизнес

"Я обещала вам сюрприз": беспардонная Гагарина разделась до трусов

Артистка выполнила свое обещание
Lifestyle

Фестиваль "Дикая мята" в Москве: "Дни.ру" раздают билеты

Ежегодный фестиваль "Дикая мята" три дня будет радовать участников

Шоу-бизнес

"Мама, конечно, во многом виновата": дочь Борисовой сделала неожиданное заявление

Телеведущая долго не могла найти общий язык с наследницей
Шоу-бизнес

Суд приговорил известную актрису к тюрьме после вечера с Путиным

Детали судебного решения

Гороскоп

"Его надо спасать": оскандалившегося Панина предупредили о серьезной опасности
Вскрылась истинная связь Киркорова со Стоцкой
Совет на выходные
Грязно выругавшейся Кудрявцевой заткнули рот

Фоторепортажи

Фитнес-модель из Бразилии покорила народ своими формами
Молодая возлюбленная затмила Бондарчука на "Кинотавре"
Роскошная Собчак отказалась выводить невзрачного Богомолова на красную дорожку
Найдена живая кукла Барби

Спорт

"Монстр и деспот": Авербух открыл всю правду о тренере Медведевой
Суд вынес сенсационное решение по делу Кокорина и Мамаева
"Никому не мешали": известный футболист нелепо оправдался за скандал в аэропорту
Тяжело переживала: сдавшей Тарасовой вынесли жесткий приговор

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru