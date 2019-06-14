"Останется тяжелым инвалидом": Алибасову поставят искусственный пищевод
Увидев, в каком состоянии находится продюсер, Андрей Разин очень расстроился. Шоумен отметил, что его друг и коллега никогда не будет прежним. Врачам придется вставить Бари Алибасову искусственный пищевод.
"Все очень серьезно. Человек уже в любом случае останется инвалидом, причем тяжелым инвалидом", – заявил Разин. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт "Комсомольская правда".
Андрей подчеркнул, что коллеге не на кого рассчитывать. Продюсер группы "На-На" не застраховал жизнь и здоровье, поэтому дорогостоящее лечение и реабилитацию будет оплачивать из своего кармана. Судя по всему, знаменитость оформит пенсию по инвалидности.
Ранее Бари Алибасов – младший рассказал, что собирается отправить отца в Европу. Там основатель "На-На" будет восстанавливаться от полученных травм, пишет НСН.
Напомним, что Бари Алибасов находится в больнице в тяжелом состоянии. Продюсер пять дней пробыл в искусственной коме и 10 июня пришел в себя. Шоумен получил ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей, перепутав средство для промывки труб с йогуртом.
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