"Останется тяжелым инвалидом": Алибасову поставят искусственный пищевод

Продюсер коллектива "Ласковый май" рассказал о состоянии основателя группы "На-На". По словам Андрея Разина, Бари Алибасова ожидает безрадостная участь.

Увидев, в каком состоянии находится продюсер, Андрей Разин очень расстроился. Шоумен отметил, что его друг и коллега никогда не будет прежним. Врачам придется вставить Бари Алибасову искусственный пищевод.

"Все очень серьезно. Человек уже в любом случае останется инвалидом, причем тяжелым инвалидом", – заявил Разин. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт "Комсомольская правда".

Андрей подчеркнул, что коллеге не на кого рассчитывать. Продюсер группы "На-На" не застраховал жизнь и здоровье, поэтому дорогостоящее лечение и реабилитацию будет оплачивать из своего кармана. Судя по всему, знаменитость оформит пенсию по инвалидности.

Ранее Бари Алибасов – младший рассказал, что собирается отправить отца в Европу. Там основатель "На-На" будет восстанавливаться от полученных травм, пишет НСН.

Напомним, что Бари Алибасов находится в больнице в тяжелом состоянии. Продюсер пять дней пробыл в искусственной коме и 10 июня пришел в себя. Шоумен получил ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей, перепутав средство для промывки труб с йогуртом.