Чулпан Хаматова не узнает себя после съемок в "Докторе Лизе"
Артистка призналась, что играть роль доктора Лизы она согласилась сразу, однако поставила условие: сценарий фильма должен был быть хорошим. Хаматовой призналась, что отклонила несколько вариантов, так как они, по ее мнению, были слишком "пресными" и не отражали реальность, которая, порой, бывает неприглядной.
"Хотелось показать ее живым человеком, каким она была, который делает поступки правильные и неправильные. Сомневающийся, рефлексирующий, слабый, сильный, грубый, нежный – всю палитру благотворительности",– сказала Чулпан Хаматова в YouTube-шоу "А поговорить!"
Звезда призналась, что, погружаясь в своего персонажа, в какой-то момент поняла, что переняла некоторые его качества. Елизавета Глинка подарила ее личности новые грани. Хаматова стала более открытой, общительной и даже дерзкой. Она сама себя не узнает.
Между тем Чулпан не стала отрицать, что у реальной Глинки были и негативные черты. По словам Хаматовой, доктор Лиза могла легко вычеркнуть человека из жизни, выкинуть неугодного из своего круга общения.
По словам знаменитости, фильм"Доктор Лиза" – это не биография Глинки. Все действие происходит в один день.
Добавим, что по сценарию правозащитница и ее муж Глеб собираются отмечать годовщину – 30 лет со дня свадьбы. Доктор Лиза ждет гостей, должны приехать обязана заехать на Павелецкий вокзал, именно в этот день там ее фонд "Справедливая помощь" принимает пациентов. Поездка оказалась полна сюрпризов.
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