Дело о кровавом покушении на Киркорова обрастает подробностями

Артист мог стать жертвой боевиков. Дело о покушении на Филиппа Киркорова вернули прокурору.



"Вернули на основании несоответствия обвинительного заключения УПК "Уголовно-процессуальный кодекс – прим.ред.). Более подробную информацию сможем предоставить позже", – сообщает представитель пресс-службы Северо-Кавказского окружного военного суда.

Напомним, четверо радикальных исламистов: 21-летний Хидирнеби Казуев, 32-летний Габибула Халдузов, 32-летний Самир Ибрагимов и Шамиль Магомедов готовили покушение на Филиппа Киркорова. 6 июля 2017 года мужчины хотели устроить мощный взрыв в ресторане "Хазар". Воплотить зловещий план боевики собирались именно в тот момент, когда в заведении проходил концерт исполнителя.

Полицейским и охранникам зала удалось предотвратить преступление. Они помешали злоумышленникам осуществить задуманное. Преступники пытались скрыться, однако силовикам удалось выйти на след террористов и арестовать их.

После, уже на допросе, один из участников бандгруппы заявил, что убивать невинных людей не хотел. Якобы мишенью был только Филипп Киркоров. Злоумышленник уверил следствие, что за убийство поп-короля юморист Максим Галкин заплатил миллион рублей.

Сам Галкин с юмором отозвался на обвинение. Комик призвал оставить в покое расстроенного Филиппа Киркорова. Об этом сообщает сайт "Комсомольская правда".