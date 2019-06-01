Дело о кровавом покушении на Киркорова обрастает подробностями
"Вернули на основании несоответствия обвинительного заключения УПК "Уголовно-процессуальный кодекс – прим.ред.). Более подробную информацию сможем предоставить позже", – сообщает представитель пресс-службы Северо-Кавказского окружного военного суда.
Напомним, четверо радикальных исламистов: 21-летний Хидирнеби Казуев, 32-летний Габибула Халдузов, 32-летний Самир Ибрагимов и Шамиль Магомедов готовили покушение на Филиппа Киркорова. 6 июля 2017 года мужчины хотели устроить мощный взрыв в ресторане "Хазар". Воплотить зловещий план боевики собирались именно в тот момент, когда в заведении проходил концерт исполнителя.
Полицейским и охранникам зала удалось предотвратить преступление. Они помешали злоумышленникам осуществить задуманное. Преступники пытались скрыться, однако силовикам удалось выйти на след террористов и арестовать их.
После, уже на допросе, один из участников бандгруппы заявил, что убивать невинных людей не хотел. Якобы мишенью был только Филипп Киркоров. Злоумышленник уверил следствие, что за убийство поп-короля юморист Максим Галкин заплатил миллион рублей.
Сам Галкин с юмором отозвался на обвинение. Комик призвал оставить в покое расстроенного Филиппа Киркорова. Об этом сообщает сайт "Комсомольская правда".
Балерина запросила большую сумму
Невеста ошарашила эротической выходкой в программе "Давай поженимся!"
Телеведущая готовится к свадьбе
Артистка поделилась с поклонниками порцией откровений
Популярные темы форума
В подмосковном Ногинске бродячие собаки затащили ребенка в канализационную трубу и растерзали. Ребенкк два года, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ваше мнение, что делать с собаками?
кто скучает по ссср?
Жизнь в деревне
Однополые браки.
почему так легко из семьи утащить мужчину,может не надо торопится замуж выходит,пусть кто-то другой выйдет первый,а мы уже уведём и будем счастливы.
бутылки принемать будут сетевые магазины!
Подскажите бизнес на 100т.р
Ищу человека!
Много сексуальных партнеров
Родить после 30
Секс по дружбе
Не можем иметь совместных детей
Секс с бывшей
Хочу забрать назад подарок
Зачем обижают Бузову?
Не носит обручальное кольцо
Как быстро набрать вес?
Как похудеть без диеты
Заголовки
Тимати посвятил Децлу песню
Избил из-за денег
На первом свидании говорил о бывшей
Верите ли вы в знаки?
Как сделать лицо худым
Ему 35 и он без машины
Как избавиться от похмелья
Ориентация Егора Крида
Кто такие ханжи?
Хочу накачать ягодицы
Год назан неизвестный застрелил возле детской площадки собаку, по кличке Балу, и пытавшегося ее защитить хозяина.