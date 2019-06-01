"Не завести ли нам детей": Ветреный Шепелев сделал предложение популярной телеведущей

Дмитрий Шепелев, который после смерти своей супруги, пока так и не окончательно не определился с новой постоянной спутницей жизни, сделал неожиданное предложение своей коллеге-телеведущей.

Овдовевший после смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев, возможно, задумался о создании семьи, и, в частности, о втором наследнике.

Телеведущий уже растит сына Платона. Поклонники предполагали, что на роль мачехи мальчика претендует дизайнер Екатерина Тулупов, с которой Шепелев завел роман в прошлом году. Говорили даже, что пара живет вместе, но никаких официальных подтверждений этому нет.

Косвенно о том, что отношения с Тулуповой не такие уж и серьезные, свидетельствует поведение Шепелева на программе "На самом деле" – в эфире ведущий вдруг начал флиртовать со своей бывшей коллегой из Белоруссии – радиоведущей Василисой Фроловой.

Как узнал 7Days.ru, после долгой разлуки они встретились на корпоративе, который их пригласили провести для сугубо женской аудитории. Ведущий развлекали гостей историями из прошлого.

Так, Фролова вспомнила пикантные моменты – как они с Шепелевым выходили на сцену обнаженными. А шоумен в свою очередь напомнил коллеге, что были и куда более серьезные моменты – к примеру, как-то в гримерке он сделал ей предложение завести детей.

"Встретились, обнялись, подумали... не завести ли нам детей", – рассказал Шепелев, добавляя, что именно тогда они с Фроловой уже обговорили свое совместное будущее.