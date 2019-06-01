Сболтнувшей лишнего Собчак пришлось оправдываться перед Бузовой

Длинный язык довел теледиву до беды. Ксения Собчак вынуждена отвечать перед певицей и звездой шоу "Дом-2" Ольгой Бузовой и выгораживать дизайнера, которого сама же и подставила.

Светская львица отреагировала на недовольство певицы в адрес дизайнера Демны Гвасалии, который возглавляет креативное направление французского Дома моды Balenciaga. Ранее Ольга Бузова написала в соцсетях, что готова вернуть кутюрье купленные у этого бренда вещи. Более того, звезда шоу "Дом-2" требует отдать ей 360 тысяч рублей, которые она потратила в Balenciaga.

Ксения Собчак решила остудить пыл певицы. В комментариях к гневной публикации Бузовой звезда принялась оправдывать дизайнера.

"Оля, почему ты решила, что это Демна? Более того, в отличие от обсуждаемой темы ты эту куртку купила сама, тебе никто не дал поносить и сказать тебе такого никто не может. Я специально привела пример, не называя ничьих имен, так как здесь важно было рассмотреть сам подход высокой моды к молодым талантам Instagram", – написала светская львица.

Ниже Ксения Собчак еще раз отметила, что Демна Гвасалия ни в чем не виноват, а Ольга Бузова все перепутала. Также теледива напомнила, что дизайнер "очень талантливый человек в своей области, совершивший революцию в мире моды".

Напомним, как писали "Дни.ру, Ксения Собчак в своем YouTube-шоу сболтнула лишнего. Она сообщила, что представитель одного модного бренда испытывают неприязнь к носящей их вещи Ольге Бузовой. По словам светской львицы, он, как представитель известной во всем мире компании, передал через журналистку просьбу Бузовой – не носить кожаную куртку его бренда.