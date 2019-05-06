"На себя бы посмотрела": терпящую выходки мужа Бородину унизили
"Я не знаю, кем там возомнила себя Ксения Бородина – Нэнси Рейган или Светланой Медведевой", – написала блогер. По ее словам, в последнее время Ксения Бородина ведет себя, как женщина, которой по статусу положено говорить о семейных ценностях и прививать молодежи целомудрие.
Миро напомнила, что на днях телеведущая разразилась тирадой о дубайских эскортницах, дурно влияющих на имидж России. "Просто обидно за наших девок, что репутация у страны из-за них вот такая...", – привела слова Ксении Бородиной блогер.
"Ксюша решила поучить девок уму разуму… Мне вот интересно: а с себя она начать не хочет?.. С самоуважением у Бородиной – полная… И уж кому-кому, а не ей нудеть о том, как низко пали наши бабы. На себя бы посмотрела", – высказалась Миро. При этом она объяснила, что именно имеет в виду.
Блогер рассказала об одной из выходок мужа Ксении Бородиной Курбана Омарова. Мужчина ужинал с другом в ресторане, пытаясь обратить на себя внимание девушек за соседним столиком. По словам Миро, приятели бросили в представительниц прекрасного пола яйца.
"Будет ли, по-вашему, уважающая себя женщина жить с быдлом, которое кидает в девушек объедки, пытаясь таким образом с ними познакомиться?", – унизила Ксению Бородину Елена Миро. "Жить с таким – себя не уважать", – заключила блогер.
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