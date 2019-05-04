Садальский рассказал о разорении могилы известной актрисы
Уникальный памятник, по словам Стаса Садальского, был установлен на могиле Ирины Макаровой прошлым летом. Известная актриса ушла из жизни 3 года назад.
По рассказам Стаса Садальского, памятник на могиле звезды на Ваганьковском кладбище – настоящее произведение искусства, с маками в стиле модерн из смальтовой мозаики. Надгробие уникальное – во всяком случае, лично Садальский таких не видел. Актер радовался, что такой памятник никогда не удастся украсть – он был накрепко приварен к основанию.
Однако недавно дочь актрисы Ольга сообщила Стасу Садальскому, что неизвестные люди разрыли землю около памятника до свай. При этом некоторые цифры на табличках были оторваны. Актер уверен, что памятник хотели украсть.
Дочь Ирины Макаровой в шоке. Она рассказала Садальскому, что сотрудники кладбища ничуть не удивлены – по их словам, кражи здесь происходят постоянно и они не несут за это никакой ответственности. На территории нет ни одной видеокамеры, 66 гектаров земли охраняют всего 6 человек.
Стас Садальский часто рассказывает в соцсетях истории из жизни звезд прошлого. Подписчики благодарят актера за то, что узнают с его помощью новые факты из жизни кумиров прошлых лет. Как отмечает Teleprogramma.pro, Садальский – один из тех, кто привык всегда открыто говорить правду в глаза, за что некоторые звезды шоу-бизнеса актера недолюбливают.
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