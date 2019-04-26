Обширный инфаркт добил Садальского
Стас Садальский разместил пост памяти артистки в Instagram. Он напомнил подписчикам, что тело Аллы Ларионовой обнаружили спасатели, выломав дверь в квартиру. Позже установили, что причиной ее смерти стал обширный инфаркт. Ларионовой было 69 лет.
Актер рассказал историю, которая произошла незадолго до кончины звезды. По дороге на гастроли Ларионова потеряла сознание в самолете. Актрису положили в проходе, Нонна Мордюкова дала ей нитроглицерин, а Валентина Титова предложила помочь снять парик, чтобы стало полегче.
"Алла сказала: "Никогда! Умирать – так в парике!" Она и умерла с сеточкой на волосах и в бигуди. Дочь Алена, приехавшая со спасателями, сняла с нее четыре штуки…" – написал Стас Садальский.
По мнению актера, проблемы со здоровьем у Ларионовой начались после аварии. За рулем машины в тот роковой день был знаменитый артист Георгий Юматов. В результате ДТП у Ларионовой было изувечено лицо.
Как отметил Садальский, пластическая операция почти не помогла, и актрису перестали приглашать сниматься в кино. Ларионова выживала на скромную пенсию, отказываясь от помощи коллег.
Стас Садальский рассказал, что в 1953 году на фестивалях в Каннах и Венеции газеты писали об Алле Ларионовой как о русском чуде. Ее мечтал снимать сам Чарли Чаплин, но советские чиновники заявили, что актриса очень занята.
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