"Уколы не помогают": звезда "Дома-2" в тяжелом состоянии
О состоянии звезды "Дома-2" рассказал в Instagram ее возлюбленный Алексей Куприн. По его словам, девушку не беспокоят ни кашель, ни насморк - однако общее состояние ужасное.
"Берегите свое здоровье друзья, и не болейте. Сейчас ходит какой-то непонятный вирус", – написал участник телепроекта в микроблоге.
По словам Алексея, ночью пришлось вызывать скорую помощь. Врачи осмотрели Майю, сделали укол. Лекарство облегчило болезненные симптомы, однако температура не спала. Звезда "Дома-2" опубликовала видео, на котором слабым голосом сообщила, что от укола у нее заболела нога. Ее молодой человек переживает и усердно ухаживает за ней, приносит детское питание и йогурты - единственное, что сейчас ест Майя – и заваривает целебные чаи.
24-летний Алексей Купин и 26-летняя Майя Донцова – одни из самых ярких звезд "Дома-2". За влюбленными пристально следят почти полмиллиона фанатов в социальных сетях. Последняя публикация поклонников не на шутку встревожила, пишет StarHit.
Звезда "Дома-2" до сих пор чувствует себя плохо. Майя переживает, что в выходные и праздничные дни вынуждена лежать дома с температурой. Поклонники желают ей скорейшего выздоровления – они надеются, что у звезды всего лишь весенний авитаминоз.
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