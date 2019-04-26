Впавшая в истерику брюнетка из шоу "Дом-2" разнесла дверь в порыве гнева

Участница шоу "Дом-2" Анна Брянская закатила истерику на Сейшельских островах и выбила дверь на "Острове любви". Ей не понравилось, что новоиспеченный участник телестройки Николай Морозов закрылся в ее комнате.



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