Криду жестко отомстили из-за слов о проекте "Холостяк"
В Сети появился промо-ролик проекта. На экране нарезка моментов из прошлого сезона шоу, в котором участвовал Егор Крид. "Приходи на кастинг "Холостяка"! Теперь с настоящим мужиком!" – отмечает голос за кадром. Далее следует фрагмент интервью певца. Он говорит: "Я бы вряд ли на такое согласился".
Артист тут же отреагировал на издевку телевизионщиков. Егор Крид опубликовал тизер в личном Instagram и написал несколько строк.
"Зацените официальный тизер к новому проекту "Холостяк". Видимо у КОЕ-КОГО ПРИГОРЕЛО ПОСЛЕ ИНТЕРВЬЮ;)) Несите огнетушитель)) P.s. Ролик удалили, НО интернет все помнит!😘 (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – заметил артист.
Судя по всему, таким образом Егору Криду отомстили за интервью Юрью Дудю, которое вышло на днях. Артист рассказал, что действительно испытывал теплые чувства к победительнице проекта Дарье Клюкиной, но после разочаровался. "Когда я смотрел проект, то удивлялся тому, что она говорила о других девушках. Я спросил ее, готова ли она удалить свою страницу в Instagram. На что получил ответ: "Конечно, нет, с чего вдруг? Это моя аудитория". Мы пожали друг другу руки и разошлись", – рассказал вокалист.
К слову, не так давно стало известно, что Дарья Клюкина не то чтобы очень интересовалась отношениями с Егором Кридом. Почти сразу после шоу стало известно, что красавица выходит замуж за топ-менеджера "Газпром-медиа" Владимира Чопова.
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