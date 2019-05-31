На ТНТ раскрыли секрет нового героя шоу "Холостяк"

Телеканал ТНТ все-таки решил снимать продолжение нашумевшего проекта "Холостяк". В этот раз создатели выбрали мужчину, подобных которому еще не было за все шесть сезонов.

В начале апреля создатели объявили о том, что премьера нового сезона "Холостяка" откладывается, так как подходящей кандитдатуры на главную роль найдено не было. Чтобы как-то сгладить вину перед фанатами шоу, было решено провести масштабный кастинг, на котором выбор холостяка доверили бы зрителям.

Но на днях стало известно, что шоу все-таки состоится, а главный герой, за сердце которого будут соревноваться девушки из разных стран, уже выбран. Как сообщают создатели "Холостяка", герой является полной противоположностью певца Егора Крида. Он буквально мечта для прекрасного пола. "В этом сезоне в шоу будет настоящий мужчина: сильный. смелый, которому все по плечу"– сообщает источник от StarHit.

Летом фанаты пророчили роль главного героя шоу "Холостяк" известному блогеру и бизнесмену Гусейну Гасанову, 27-летнему рэперу Олегу Майями и даже Тимуру Батрутдинову, который уже участвовал в съемках 3-го сезона популярного телешоу.

Проект "Холостяк" существует уже несколько лет и за это время успел собрать огромное чилос фанатов, не смотря на то, что многие участники шоу так и не смогли найти на проекте свою вторую половинку. Тем не менее, зрительницы все также с нетерпением ждут нового сезона и информации о том, за кого будут бороться девушки.

Ранее сообщалось, что кастинг участниц для нового сезона "Холостяк" уже стартовал.