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Как без водки?: Собчак отказалась общаться с мужчинами трезвой

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Теледива пообщалась со звездами соцсети Instagram. Ксения Собчак призналась, что трезвой не может воспринимать мужчин такими, какие они есть.
прочитано 498 раз

Во время интервью с моделью и экс-участницей шоу "Холостяк" Викторией Коротковой светская львица выяснила, что ее собеседница вообще не употребляет алкоголь. Ксении Собчак это показалось странным.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

"Мужиков симпатичных у нас мало в стране. А как без алкоголя их воспринимать? Мне кажется, водка придумана, чтобы с ними было комфортнее общаться", – пыталась она переубедить модель.

Доводы Собчак показались Коротковой неубедительными, и она перебила теледиву. Модель отметила, что лучше не размениваться на случайные связи и искать того самого.

"Мась, ну "тех самых" уже всех разобрали. Тарзан один на всю страну, и он у Наташи Королевой. И как жить?" – не унималась Ксения Собчак.

После светская львица добавила, что спиртное смиряет со многими мужскими недостатками. Виктория Короткова была вынуждена согласиться с теледивой.

Кадр youtube.com

Также звезда пообщалась с Викторией Одинцовой, моделью чей Instagram имеет 4,8 миллиона подписчиков. Ксения Собчак призналась девушке, что озабоченные пользователи Сети раньше присылали ей в директ фото своих половых органов. "Мне пару раз мужчины присылали гениталии", – рассказала теледива в собственном YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!", отметив, что таких сообщений она давно уже не получала.

Виктория Одинцова объяснила Ксении Собчак, что соцсеть научилась распознавать и блокировать послания с сюрпризом. По словам Коротковой, когда-то и ей писали извращенцы.

Автор: Руслана Алексеева29 мая 2019, 16:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Расфуфыренная Собчак появилась на публике в прозрачном наряде

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Ося
Ответить
"присылали ей в директ фото своих половых органов" - Собчак по пьяни и не такое привидится.
Гость
Ответить
Гость
пора избавляться от шлюx в медиа и общественной жизни
Дети,глядя в телевизор на этих ...пытаются им подражать,нравственность в стране как понятие устарело.Власть предержащих это волнует??
TOMOC
Ответить
не всякий трезвый найдет мать блатона привлекательной без 100 грамм, нет 200 грамм, нет в принципе
Гость
Ответить
пора избавляться от шлюx в медиа и общественной жизни
Гость
Ответить
Спасибо всем тем, кто показал мне сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/KQIZTZ Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока есть возможность=)
1

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