Как без водки?: Собчак отказалась общаться с мужчинами трезвой
Во время интервью с моделью и экс-участницей шоу "Холостяк" Викторией Коротковой светская львица выяснила, что ее собеседница вообще не употребляет алкоголь. Ксении Собчак это показалось странным.
"Мужиков симпатичных у нас мало в стране. А как без алкоголя их воспринимать? Мне кажется, водка придумана, чтобы с ними было комфортнее общаться", – пыталась она переубедить модель.
Доводы Собчак показались Коротковой неубедительными, и она перебила теледиву. Модель отметила, что лучше не размениваться на случайные связи и искать того самого.
"Мась, ну "тех самых" уже всех разобрали. Тарзан один на всю страну, и он у Наташи Королевой. И как жить?" – не унималась Ксения Собчак.
После светская львица добавила, что спиртное смиряет со многими мужскими недостатками. Виктория Короткова была вынуждена согласиться с теледивой.
Также звезда пообщалась с Викторией Одинцовой, моделью чей Instagram имеет 4,8 миллиона подписчиков. Ксения Собчак призналась девушке, что озабоченные пользователи Сети раньше присылали ей в директ фото своих половых органов. "Мне пару раз мужчины присылали гениталии", – рассказала теледива в собственном YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!", отметив, что таких сообщений она давно уже не получала.
Виктория Одинцова объяснила Ксении Собчак, что соцсеть научилась распознавать и блокировать послания с сюрпризом. По словам Коротковой, когда-то и ей писали извращенцы.
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